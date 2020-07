Harri Neppi maailma kuuenda juuniori Ozolinsi potentsiaalist: serv on maailmatase, aga tagakäsi nõrk

Delfi uuris teenekalt tennisetreenerilt Harri Neppilt, milline võiks olla selle noormehe potentsiaal ja mida temast veel tulevikus oodata võib.

Eile Ozolinsile kaotanud kaheksakordne Eesti üksikmängu meister Vladimir Ivanov kiitis noore lätlase teist servi, mille sarnast polevat ta ammu kohanud. Tänases kohtumises Jürgen Zopi vastu avaldas ta muljet ka tugeva esimese serviga, mis oli stabiilselt üle 200 km/h ning tipphetkeil suisa ligi 230 km/h.

"Ozolins on igalt poolt tugev - meeletult hea serv ja eeskäsi. Serv on ikka päris maailma tipp. Ega neid meeste tasemel palju pole, kes niimoodi servivad. Samuti on tal hästi kontrollitud teine serv - ka sellega tekitab ta vastasele raskusi. Kuid tagakäsi on nõrk ja liikumine pole ka kõige parem. Kui tema tagakäsi ikka niimoodi ette võetakse, nagu Zopp tegi, siis on tal igal tasemel raske. Kui ta tagakätt parandaks, siis võib ta väga kõrgele jõuda," hindas Neppi.



Ozolinsi esimese servi kiirus küündis kohati kuni 230 km/h. Foto: Martin Pedaja



Neppi usub, et noor lätlane jõuab veel tagakätt järele aidata küll. Kui ta sellega toime tuleb, on juba kõik teed noormehe ees valla. "Djokovic pääses niimoodi maailma kümne sekka, et serv oli pudi. Tänaseks on ta seda kõvasti parandanud," tõi Neppi näite maailma esireketi Novak Djokovici näol.

Eesti esireket Zopp sai Ozolinsiga oluliselt paremini hakkama kui Ivanov, kuid kaotas talle siiski napilt 6:7 (4), 7:6 (5), (8:10). Pärast kaotust oli Zopp nii pettunud, et pressikonverentsile ei tulnudki. Seetõttu toome tema kommentaarid lugejateni ilmselt päeva lõpus pärast segapaarismängu.