Eesti – Läti tennisematš. Ametlikult näidisturniir, kuid hinges mängitakse ikka mõisa peale

Veel eelmisel nädalal paigutati teisaldatavaid tribüüne Tondi tennisekeskuse välisväljakute äärde, kuid eile kõrgusid 1500 pealtvaatajat mahutavad tellingud juba katuse all siseväljaku ümber. Eesti – Läti tenniselahingu korraldaja Riho Kalluse sõnul koliti väljast sisse kahel põhjusel. Esiteks on vaja turniir kindlasti kahe päevaga ära pidada, sest Anett Kontaveit ja Jelena Ostapenko kiirustavad Palermosse esimesele ametlikule turniirile pärast koroonat ning ilmaennustus polnud väljas liiva peal mängimiseks just kõige soodsam. Teiseks ei oleks liivaväljak sobinud Kaia Kanepile, kes valmistub kõvaväljaku turniirideks. Liivatreeningute pealt paariks päevaks kõvaväljakule kolimine ei olnud ka teistele vastukarva.