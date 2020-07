Eesti-Läti maavõistlus peetakse kõva kattega väljakul, Kanepi ikkagi osaleb

Täna kinnitas turniiri direktor Riho Kallus, et kõik pressikonverentsil osalenud Eesti ja Läti tipptennisistid võtavad turniirist osa, kaasa arvatud ka Kaia Kanepi.

“Mul on väga hea meel, et publik näeb nende kahe päeva jooksul kõiki meie tippe. Seega saab Eesti-Läti maavõistlus olema täielik ning rohkelt pinget pakkuv kõikidele — nii mängijatele kui ka vaatama tulnud tennisesõpradele," rääkis Kallus.

Kallus tuletas meelde, et sisetingimustes on spordiüritustele kehtestatud erinõuded ja publiku hulk on turvalisuse tõttu piiratud. "Eestil ja Lätil on tänasel hetkel erakordselt head ja tennise maailma tippu kuuluvad mängijad. Nende omavahelist lahingut on kaua oodatud,” lisas ta.

Eesti ja Läti parimaid mängijaid saavad erireeglite tõttu vaatama minna veel viimased 200 turniiripassi soetajad.

Merko Cup Eesti-Läti tennise maavõistlus leiab aset 29. ja 30. juulil Tallinnas Tondi tennisekeskuses.

Piletid on saadaval Piletilevis.

Otseülekannet mängudest saab näha Delfi TV vahendusel.