Eesti koondise kapten Ekke Tiidemann: Anett on nii hea, et teda ei pea juhendamagi

"Anett on nii hea, et teda ei pea juhendamagi. Ega seal väga midagi rääkida ei olnud," tõdes Tiidemann, kes pooltevahetuse ajal mängijatele nõu saab anda. "Tal oli endal algusest peale mänguplaan teada. Ta proovis Sevastova vastu rohkem läbi eeskäe mängida ning see õnnestus. Tal tuli kõik hästi välja - serv töötas hästi, tõrje töötas hästi, tagajoonel oli stabiilne. Samuti liikus suhteliselt hästi pallile vastu. Nõrku kohti ei olnudki. Võibolla mõni pisiasi, aga see ei vääri märkimist."

Tiidemann tunnistas, et ei osanud oodata, et Kontaveit pärast mitmekuulist võistluspausi nii hiilgavas vormis on. "Olen teda viimased kuu aega väikeste vahedega trennis näinud ja teadsin, et ta on ehas vormis. Mõnes mõttes oli natuke üllatav, et ta kohe esimeses võistlusmängus nii hästi mängis," sõnas ta.

Kontaveidi 6:1, 6:2 võit Sevastova üle viigistas maavõistluse seisu 1:1-le. Päeva esimeses mängus kaotas Vladimir Ivanov 18-aastasele Karlis Ozolinsile 1:6, 3:6. Meeste paarismängus said Ozolins ja Ernests Gulbis Ivanovi ja Jürgen Zopi üle 7:6 (1), 6:4 võidu.

Ekke Tiidemann andmas nõu Jürgen Zopile ja Vladimir Ivanovile. Foto: Kiur Kaasik

"Meil oli esimese seti lõpus võimalusi, aga paar punkti läksid vastastel servil ebaõnnega ära. Kiires lõppmängus tegi Jürgen kohe väga hea tõrje, mis läks kümme sentimeetrit auti, sellele järgnes topeltviga kerge võrgupuutega. Sealt läks kuidagi see initsiatiiv vastasele," kommenteeris Tiidemann.

"Teise seti alguses oli üks õnnetu geim. 30:0 olime Jürgeni servil ees, aga see kaotati ja jäädi 0:4 taha. Emotsiooni pealt tõmbasid 4:4 järgi ning kui raskest seisust välja tuldi, kadus tähelepanu korraks ära. Ega seal palju vaja polegi... Eriti paarismängus."

Õhtune programm Tondi tennisekeskuses algab kell 18 avatseremooniaga, misjärel mängib Kaia Kanepi Jelena Ostapenkoga ning Zopp Gulbisega.