DELFI VIDEO | Kanepi üle kolme aasta Eesti publiku ette astumisest: vastuvõtt oli väga soe

"Tegin kokkuvõttes vähem vigu," pakkus Kanepi, miks võidunumbrid just tema nime taga on. "Esimene serv võiks rohkem sisse minna, siis oleksin väga rahul."

Kanepi sõnul vajutas mängu algusele pitseri pikk võistluspaus, kuid mida mäng edasi, seda kindlamalt ta end väljakul tundis. "Alguses olin paar geimi närvis, aga kui mängu sisse sain, rahunesin maha ja kõik oli okei. Olukord oli uus - kolm aastat pole kodus võistelnud ja pool aastat pole üldse võistelnud. Trennis on kõik okei, aga võistlus on ikkagi võistlus. Sellest närv tekibki. Teadmatusest ilmselt," sõnas ta.

Kas publiku vastuvõtt oli selline, nagu sa eeldasid? "Ma ei eeldanud midagi, aga väga soe oli küll."

Ostapenko keskendus avasetis väga palju kohtunikuga vaidlemisele ning seadis mõned Kanepi serviässad ja äralöögid kahtluse alla. Kanepi kasutas neid hetki puhkuseks. "See ei mõjutanud mind kuidagi. Puhkasin lihtsalt. Mina neid jooni nii hästi ei näe kui kohtunikud ega tea, kas need pallid, mille pärast ta vaidles, olid sees või väljas. See ei häirinud mind," sõnas Kanepi.