Anett Kontaveit: sain teada, et olen heas vormis ja võin enesekindlalt esimesele turniirile vastu minna

"Muidugi on nüüd mugavam turniirile minna. Ilma nende mängudeta oleksin võibolla teadmatuses ega oskaks oma vormi kohta midagi arvata. Mängisin väga head tennist ja see annab enesekindlust juurde. Olen heas vormis. Liigun hästi, tunnen end väljakul mugavalt. Olen väga rahul, et need rasked trennid on end ära tasunud. Tundsin, et olen ka pingelises olukorras väga rahulik," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele kell veerand üks öösel. Lennuk Palermosse stardib kell 7.30.

6:2, 6:7 (1), 10:7 võidu kohta 2017. aasta French Openi võitja Ostapenko üle lausus Kontaveit järgmist: "Ma ei saanud ju kahes setis võita, sest kõik teised mängisid täna super tiebreak'i (turniiri reeglite järgi peeti otsustava seti asemel kiire lõppmäng kümne punktini - toim.). Mõtlesin, et kuidas ma siis niimoodi üksinda kahes setis võidan. Kuid tõsiselt rääkides hakkas ta teise seti lõpupoole väga agressiivselt mängima ja hästi jooni tabama. Mul hakkas vasak tuhar servist maandumisel painama, mis on sellest, et olen kaks päeva järjest võistelnud. Pelgasin seetõttu servida. Kuigi ta oli kiire lõppmängu lõpus ka veel 7:5 ees, üritasin kogu aeg ühe palli veel tagasi ajada, olles nii stabiilne kui vähegi saan."



Foto: Henri-Kristian Kirsip



Paarismängust Kaia Kanepiga võtab Kontaveit samuti kaasa positiivsed emotsioonid. "Väga tore oli. Nii palju kui me peale mängu rääkisime, olime me Kaiaga mõlemad väga rahul ja saime positiivse emotsiooni. Miks mitte ka edaspidi koos mängida neil turniiridel, kus me mõlemad osaleme. Eks näis, kuidas läheb," jättis ta tuleviku osas otsad lahtiseks.

Maavõistluse üldvõit 6:5 läks samuti Kontaveidile korda. "Naabreid on alati tore võita. Usun, et kui me oleks selle segapaarismängu 5:7 kaotanud, poleks ka midagi lahti olnud, aga võit annab ju ikka positiivse emotsiooni," sõnas ta.



Foto: Martin Pedaja