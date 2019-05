Zopp langes French Openi kvalifikatsioonis välja avaringis

Zopp alustas küll mängu murdega, kuid sakslane suutis samaga vastata nii kuuendas kui kaheksandas geimis ning võitis avaseti 6:3.

Teise seti alustuseks kaotasid mõlemad mängijad korra oma pallingugeimi, ent hiljem murdis Maden veel kahel korral Zoppi servigeimi ja saavutas setivõidu 6:2.

Zopp lõi kolm ässa, kuid tema esimese servi õnnestumise protsent oli kõigest 49 (vastasel 58) ja teiselt servilt võitis ta vaid 40% punktidest. Murdepalle realiseeris Zopp kolmest kaks, vastane seitsmest viis. Eriti suur vahe oli sundimata vigade arvestuses - eestlasel kogunes neid 32 ja sakslasel vaid seitse. Mängu üldpunktid jäid Madeni kasuks 60:37.

Põhitabelisse pääsuks on vaja eelturniiril võita kolm mängu.

French Openi põhitabelid loositakse neljapäeval, esimese ringi mängudega tehakse algust pühapäeval.

Kes on Yannick Maden?

Finantsjuhtimises bakalaureusekraadi omav sakslane kasvas tippmängijaks USA-s South Carolinas Clemsoni ülikoolis. Jaanuaris tabas 29-aastast Madenit õlavigastus, millest ta tänaseks on siiski taastunud. Märtsikuust on sakslasel ette näidata kaks finaalikohta ATP Challengeri turniiridel. Viimasel neljal turniiril on ta piirdunud avaringiga.

Karjääri parim edetabelikoht pärineb Madenil sellest aastast, kui ta 1. aprillil tõusis maailma 104. reketiks. Tema treeneriks on Saksa tippmängija Philipp Kohlshreiberi endine juhendaja Markus Hipfl, kes kaks nädalat tagasi tunnistati Saksamaa tenniseliidu aasta treeneriks.

31-aastane Zopp, kes 2012. aasta septembris oli maailma edetabelis 71. kohal, langes viimasel turniiril Portugalis Bragas välja teises ringis ning piirdus ühe mänguga kolmel varasemal võistlusel.