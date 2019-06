Zopp ei pääsenud ka Wimbledoni kvalifikatsioonis avaringist kaugemale

Tund ja 46 minutit väljakul viibinud Zopp lõi 6 serviässa, kuid ei saanud ise reketit vastu tervelt 17 Halyse servile. Topeltvigu kogunes eestlasel 6, prantslasel 3. Viimane servis ka suurema protsendiga (esimene palling 71% vs 55%) ning kogus esimeselt servilt rohkem punkte (80% vs 64%). Zopi kasuks rääkis suurem teise servi punktide arv (59% vs 54%). Mõlemad realiseerisid ühe murdepalli, Zopil tekkis murdevõimalusi 8, Halysel 6. Zopp lõi 32 äralööki ja tegi 28 lihtviga, Halyse vastavad numbrid on 29 ja 27.

Avassetis oli Zopil kaks murdepalli kasutada juba teises geimis. Seisul 3:3 päästis Zopp ise kolm murdepalli. Esimene murre tuli 11. geimis ning viis prantslase 6:5 juhtima, kuid Zopp murdis kohe järgmises geimis vastu ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus kaotas pärast 4:4 viigiseisu kolm punkti järjest.

Järgmised kaks murdepalli olid Zopil kasutada teise seti esimeses geimis. Selles setis servimurdeid ei nähtudki. Kiiret lõppmämngu asus Halys juhtima 4:1. Zopi viimane punkt tegi tiebreak'is seisuks 2:5.

Wimbledoni põhitabelisse on Zopp pääsenud 2012., 2013. ja 2014. aastal. Mullu jõudis ta Londonis kvalifikatsiooni teise ringi.

Maikuus toimunud French Openi kvalifikatsioonis jäi Zopp avaringis 3:6, 2:6 alla sakslasele Yannick Madenile (ATP 115.). Wimbledoni ettevalmistuse tegi Zopp Nottinghami muruturniiril (ATP Challenger), kaotades seal kolmes setis 19-aastasele britile Paul Jubbile (ATP 472.).

Oma raskest perioodist rääkis Zopp pärast French Openit "Matšpalli" podcastile! (kuula alates 25:18):





Uudist täiendatakse...