WTA katsetab tänavu põnevat uuendust. Kontaveit: mängu tasemele võib see kasuks tulla

Viimastest aastatest on näiteid, kus mängijad on saanud treenerilt näpunäidete saamise eest hoiatuse või lausa karistada. Kurikuulsaim näide on 2018. aasta US Openi finaal, kus selle eest noomiti Serena Williamsit, kes omakorda kohtunikul näo täis sõimas.

Alles jääb ka tavapärane treeneri väljakule kutsumise õlekõrs, mida saab kasutada seti jooksul ühe korra. Tribüünilt juhendamine on sel aastal lubatud kõikidel Premier ja International tasemel turniiridel, suurtel slämmidel treeneri abi kasutada ei või.

"Mul ei ole selle teema kohta tugevat arvamust. Ma ei leia, et see on halb, kui mängija peab ise mängu jooksul lahendusi leidma, aga kui nad leiavad, et see on vajalik muudatus, siis ma ei oska selle üle kurta," ütles Anett Kontaveit täna pärast poolatari Iga Swiateki alistamist.

WTA turniiridel on Kontaveit tihti treener Nigel Searsi väljakule kutsunud ning enamasti on sellest ka mängu positiivne pööre tulnud. Küsimusele, kas ta tunneb vahel treeneri nõust tihedamini puudust, vastas Kontaveit: "Ma ei tea. Eks treener ikka näeb mingeid asu, millest väljakul olles ise aru ei saa. Ma saan aru, kuidas see võib kasulik olla - see võib tõsta mängu taset."