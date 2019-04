Võidukalt alustanud Kontaveit: kogu aeg oli tunne, et mul on väike eelis

23-aastane Kontaveit jäi väga rahule oma serviga, sest võitis esimeselt pallingult 80% punktidest. "Täna tuli serv väga hästi välja. Eriti ka tähtsates kohtades, kus vastasel olid murdepallid ja ma suutsin hästi servida," sõnas kuus ässa löönud Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Tundsin ennast pallingutel üldse päris kindlalt. Mul oli tunne, et kui palli mängu sain, oli mul väike eelis. Suutsin tempot muuta, mis ajas teda pisut rütmist välja, ja initsiatiivi võtta," lisas 23-aastane eestlanna.

Mullu pääses eduka turniiri teinud Kontaveit Stuttgartis poolfinaali, kuid lisapingeid ta seetõttu ei tunne. "Täna oli minu mängu algus lihtsalt natuke rabe, sest ma polnud tükk aega võistlusmängu pidanud. Tundsin, et kogu aeg läks mäng paremaks. Närvipinget polnud ega tundnud, et mul oleks suur kohustus võita."

Kontaveit tunnistas, et ta on viimased päevad kerge külmetushaigusega võidelnud, kuid mängule see mingit jälge ei jätnud. "Kerge nohu on juba mitu päeva olnud, aga enesetunne on hea. Kurk on paremaks läinud. Lihtsalt see nohu on tüütu," selgitas ta.

Kontaveit kohtub teises ringis kas venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 34.) või sakslanna Julia Görgesiga (WTA 17.).

"Görgesil on kodupubliku toetus, eks see teeks tema vastu mängimise raskemaks. Aga raske öelda, keda eelistada. Mõlemad on agressiivsed mängijad, kes servivad väga korralikult. Siin väljakul on tõrjuda päris raske, pall põrkab kõrgele ja kiirelt. Hea serviga on siin hea mängida. Seda tõestas eelmine aasta ka Karolina Plíškova, kes siin võitis," lisas eestlanna.