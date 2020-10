Vladimir Ivanov võitis paarismängus karjääri 15. tiitli

Finaalis alistas Eesti-Vene paar Leedu duo Lauryna Grigelis - Lukas Mugevicius 6:4, 6:4.

33-aastane Ivanov on nüüd võitnud kokku 15 ITF-i paarismängu tiitlit. 14. tiitli võitis ta 2019. aasta septembris Hiinas Nanchangis. ITF-i üksikmängu tiitleid on Ivanovil seitse. Eesti meistrikuldasid on Ivanov kõikide mänguliikide peale 19, millega ta läheneb Toomas Leiuse rekordile (23).

Monastiri turniiri üksikmängus kaotas Ivanov (ATP 730.) reedel veerandfinaalis poolakale Daniel Michalskile (ATP 442.) 6:7 (4), 3:6. Kahes varasemas ringis oli ta parem argentiinlastest Facundo Juarezist (ATP 585.) 6:3, 6:7 (2), 6:2 ja Ignacio Monzonist (ATP 716.) 6:3, 6:1.

Eelmisel nädalal samas Tuneesia linnas toimunud turniiril kaotas Ivanov avaringis maailma viienda reketi Stefanos Tsitsipase nooremale vennale Petrosele (ATP 1083.).