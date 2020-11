Viimsis algab täna naiste ITF-i turniir, Kanepi mängib sel nädalal Kanaaridel

Põhiturniirile pääses Eesti naistest otse vaid Elena Malõgina (WTA 562.), kel on turniiril kuues asetus. Kõrgeimat paigutust omab 27-aastane norralanna Ulrikke Eikeri (WTA 257.), kelle karjääri parim edetabelikoht oli 2018. aasta aprillis 206.

Paarismängus on Eikeri võitnud 25 ITF-i turniiri, üksikmängus 11. Suurtest slämmidest on ta osalenud kolmel aastal vaid US Openi kvalifikatsiooniga (2014, 2015, 2019) ja piirdunud seal avaringiga. Juunioride tasemel oli ta omal ajal maailma 16. reket.

Asetused teisest viiendani kuuluvad lätlannale Daniela Vismanele (WTA 506.), soomlannale Anastasia Kulikovale (WTA 534.), venelannale Jekaterina Makarovale (WTA 535.) ja slovakitarile Viktoria Morvajovale (WTA 546.).

Kvalifikatsioonist hakkavad täna põhitabelikohta püüdma Maria Lota Kaul (WTA 1248.), Lissi Kubre, Helena Narmont, Maileen Nuudi, Anet Angelika Koskel, Polina Ramenskaja, Saara Orav, Desire Pärn, Liisa Varul, Diandra Suitso, Andrea Roots ja Elisabeth Iila. Põhiturniirile pääsuks tuleb alistada kaks vastast.

Kvalifikatsiooni teises ringis näeb kindlasti vähemalt ühte eestlannat, sest Pärn ja Varul loositi avaringis vastamisi omavahel.

Alates kolmapäevast on põhiturniiri mängud nähtavad ka Delfi TV vahendusel. Publikut Karulaugu keskusesse ei lubata.

Paf Openi turniiritabel ja ajakava

Eesti teine reket Kaia Kanepi (WTA 101.) üritab Australian Openi põhitabeli kohta kindlustada sel nädalal Kanaari saartel Las Palmases toimuval 25 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i turniiril (liivaväljak) mängides, kus tal on esimene asetus.

Täna peetakse Las Palmases veel kvalifikatsiooni teise ringi mänge, põhiturniir algab homme.

Las Palmase turniiri info