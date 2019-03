Vihm lükkas Kaia Kanepi Miami turniiri otsustava kvalifikatsioonimängu homsele

Kaia Kanepi - Timea Babos

Just saabus värske info, et kõik tänased mängud on ära jäetud! https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108080722848432129

Uusi teateid mängude edasilükkamisest ei ole. Viimase info kohaselt algavad mängud kohaliku aja järgi kell 14 (Eesti aeg 20). Arvatavasti saavad Kanepi ja Babos varsti mänguga alustada.

Mängud pole ikka veel alanud.

Tundub, et kell 20 saavad Kanepi ja Babos lõpuks väljakule.

Ja paraku tuli kohe ka uus informatsioon, et mängud on veel tunni võrra edasi lükatud! Enne kella 20.00 kohtumised ei alga! https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108039606551957505

On lootus, et kell 19 saavad Kanepi ja Babos oma mängu alustada. Ühtegi edasilükkamise teadet pole rohkem tulnud.

Viimane info Miamist: vihm ei lase mängijaid väljakule enne 19.00 (Eesti aeg). Seega tuleb ka Kaia Kanepi matši veel kõvasti oodata. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108024496596897792

Mängud on veel tunni võrra edasi lükatud. Seega ei tule Kanepi väljakule enne kella 18. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1108007837249224704

Tänased avamängud on vihmasaju tõttu tund aega edasi lükatud, mis tähendab, et ka Kanepi ja Babos alustavad Eesti aja järgi kell 17.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi (WTA 89.) jätkab täna püüdlemist väga kõrge tasemega Miami WTA turniiri põhitabeli poole: kvalifikatsiooni otsustavas kohtumises läheb ta vastamisi ungarlanna Timea Babosiga (WTA 105.). Matš pidi algselt algama kell 16, kuid uue info kohaselt alles kell 17.