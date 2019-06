VIDEO | Vaata, kuidas Kanepi järgmine vastane French Openi senise suurima üllatuse vormistas!

Erinevalt kuuekordsest suure slämmi veerandfinalistist Kanepist pole Martic suurturniiridel veel neljandast ringist kaugemale jõudnud. 16 parema hulgas on ta lisaks käimasolevale turniirile olnud ka 2012. ja 2017. French Openil, 2017. aasta Wimbledonil ning 2018. aasta Australian Openil.

Küsimusele, kas võit Pliškova üle oli tema karjääri suurim triumf, vastas Martic, et tema eesmärgid on suuremad kui pelgalt maailma teise reketi alistamine: "Mul on olnud paar head võitu ning kindlasti oli see üks suurimaid. Aga mul on sellest suuremaid eesmärke, loodetavasti jätkan samas vaimus."

Vaata videost Pliškova - Martici mängu tipphetki!