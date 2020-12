VIDEO | Olümpiale mõeldes? Kontaveit ja Kanepi tegid Tallinnas koos trenni

Mõlemad valmistuvad aasta esimeseks suure slämmi turniiriks Australian Open, mille põhiturniiri algusaeg on veel 18. jaanuar, kuid mis kuulduste kohaselt lükatakse mõne nädala võrra edasi.

Viimati võis Kanepit ja Kontaveiti koos väljakul näha suvel Eesti-Läti maavõistlusel, kus mõlemad naised võitsid kõik oma üksikmängud ning tegid säru ka tugevale lõunanaabrite duole Jelena Ostapenko - Anastassija Sevastova.

Merko Cupi nime all peetud näidisturniiri järel kerkis taaskord õhku küsimus, kas Kontaveit ja Kanepi võiksid rohkem koos paarismängu harjutada, et ka Tokyo olümpial, mis aasta võrra edasi lükkus, midagi ilusat korda saata. Vähemalt tänavu pole meie tennisetipud end koos ühelegi paarismänguturniirile üles andnud, kuid seda, et Kanepi soov olümpiale pääseda on suur, näitab alles oktoobris talle Rahvusvahelise Tenniseliidu (ITF) poolt väljastatud eriluba. Seda oli tal vaja sellepärast, et ta pole ITF-i reeglite järgi olümpiaks nõutud vajalikul arvul Fed Cupi matšidel osalenud.

Eesti teise reketi ülesanne on nüüd vaid jõuda edetabelikohale, mis ta olümpiale lubaks. Raske on ennustada, mis oleks see viimane piir, kuid ajaloost on näiteid, kui olümpiale on jõutud ka 80. kohaga. Praegu on Kanepi WTA edetabelis 93. ja Kontaveit 23.

Videost on näha, et treeningut viis läbi Kontaveidi juhendaja, britt Nigel Sears, kes nimetati tänavu Eesti Tennise Liidu poolt ka aasta treeneriks.