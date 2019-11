VIDEO | Kontaveit alustab olümpiahooaja ettevalmistust detsembris Tais

"Proovin võtta mingisuguse aja, mis turniiride vahel on. See kava on meil tõesti nii kiire ja turniir ajab turniiri taga, aga üritan võtta paar nädalat, et saaksin eraldi teha ettevalmistuse olümpia jaoks," ütles ta.

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudele toona 95. edetabelikohal asunud Kontaveit ei pääsenud. Viimati osalesid Eesti tennisistid olümpiamängudel 2008. aastal Pekingis, kus Maret Ani ja Kaia Kanepi tegid kaasa nii üksik- kui ka paarismängus.

Kontaveiti tänavuse hooaja lõpetas ootamatu haigestumine US Openi ajal, millele järgnes operatsioon ning pikk taastumisperiood. Uue hooaja ettevalmistust kavatseb ta alustada detsembris Tais.

"Sel aastal lähen Taisse detsembris, teen trenni ja üritan tagasi heasse vormi saada," lausus ta.

Vaata pikemat intervjuud Kontaveidiga videost!