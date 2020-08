VIDEO | Kontaveidi alistanud Osaka: tulin väljakule vale suhtumisega

Osaka tunnistas, et mängis kohtumise alguses nii ebaõnnestunult ning kaotas avaseti, sest tuli mängule vale suhtumisega. "Ausalt öeldes ma hakkasin mõtlema, kui halb minu suhtumine oli. Ja faktile, et ma üldse otsustasin siia tulla, kas sellel oli mõtet. Meil oli variant mitte tulla ning see tekitas segadust ning minu suhtumine oli tõesti halb."

"Ma poleks uskunud, et suudan pärast avaseti kaotust ja murdega taga olles mängu tagasi tulla. See on väga hea märk, et seda suutsin. See on samm õiges suunas," lausus jaapanlanna.

Osaka lisas, et kuna ta pole ammu kahel päeval järjest mänginud, siis ei oska ta öelda, kas ta on suuteline homme edukalt mängima.

Poolfinaalis läheb Osaka vastamisi 14. asetatud belglanna Elise Mertensiga.