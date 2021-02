VIDEO | Kaia Kanepi: väga hea meel on üle pika aja nii suures finaalis mängida

"Tundsin end väljakul hästi. Oli väga tasavägine mäng. Ta servis väga hästi või ei tõrjunud mina piisavalt hästi. Tema nägi oma servidel vähem vaeva, mina rohkem, kuid ma ei lasknud end sellest heidutada, vaid mängisin nii hästi, kui suutsin, ning tõrjuda nii hästi, kui ta lasi," kommenteeris Kanepi virtuaalsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Vaata ka artikli päises olevat intervjuud, mille ta andis kohe peale mängu väljakul!

"Ma ei ole veel statistikat näinud ega oskagi öelda, kuidas ma teise seti suutsin võita. Esimeses setis sai määravaks see, et tõrjusin paremini, sain breigi kohe kätte ja oma servid hoitud. Kui tagajoonemänguks läks, tundsin end väga hästi. Mul oli natuke rohkem õnne. Mängisin tähtsatel hetkedel paremini. Jõuga ma seda võitu ei võtnud."

Matši tipphetked:

Kuna neljapäeval valitses Melbourne'i "mullis" väike koroonapaanika ja mänge ei peetud ning reedel sai Kanepi tšehhitar Karolina Muchovalt loobumisvõidu, kukkus Eesti teisele reketile planeerimatult sülle kaks vaba päeva. Kanepi ise tunnistas, et oleks tahtnud eile juba mängida, aga kuna järjekordne võit tuli, siis ilmselt kulusid ka vabad päevad marjaks ära.

Viimati mängis Kanepi nii suurel turniiril (WTA tasemel) finaalis 2013. aasta mais, kui tõstis pea kohale Brüsseli turniiri võidukarika. Kanepi ja Mertensi omavaheliste mängude seis on 1:1. Eelmise aasta sügisel peetud French Openil võitis belglanna teises ringis 6:4, 7:5. 2019. aastal oldi vastamisi Charlestoni turniiri teises ringis, kui Kanepi võitis kentsaka skooriga 0:6, 6:0, 7:5.

"Mul on hea meel finaalis olla. Loomulikult pole ma nii suurel turniiril ammu nii kaugele jõudnud. Homme on uus mäng. Ma ei usu, et ma seda kuidagi teisiti võtan kui teisi mänge, mis siin pidanud olen. Mäng on mäng," ei pane Kanepi endale homseks pingeid peale.

Ajakava järgi mängitakse see finaal Margaret Court väljaku teise matšina ning mitte varem kui kell 3 Eesti aja järgi. Eesti tennisesõpradel tasub aga Delfi TV ekraani ees olla juba kell 2, kui Grampians Trophy turniiri poolfinaalis kohtuvad Anett Kontaveit ja kreeklanna Maria Sakkari.