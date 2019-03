VIDEO | Kaaluka võidu teeninud Kontaveit: kõik oli noatera peal, võinuks kolmanda seti ka 1:6 kaotada

Matši järgselt andis Anett platsi ääres kiire kommentaari. Küsitleja: "Milline tagasitulek! Kolmandas setis 0:4 taga ja vastaseks võimalik, et kõige raskemini ette arvatav mängija WTA Touril. Kuidas sa seda tegid?" Anett vastas: "Seda on raske öelda. Olin kolmandas setis taga ja üritasin lihtsalt võidelda, mängus püsida. Üritasin nii kõvasti kui sain, ja olen väga õnnelik, et suutsin sellest välja rabeleda."

"I was trying to fight and stay in there and try as hard as I can."



Anett Kontaveit after her @MiamiOpen quarterfinal epic 💪 pic.twitter.com/Q5Gdshive4