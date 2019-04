VIDEO | Anett Kontaveit treenis Wimbledoni tenniseväljakutel koos Andy Murrayga

31-aastane Murray, kes pole väljakul käinud alates jaanuarikuisest Australian Openist, harjutas reedel Wimbledoni suure slämmi turniiri toimumispaigas All England Clubis Londonis rohelisel saviliivaväljakul koos Kontaveidi ja inglanna Emma Raducanuga, kirjutas Eurosport.

Kõiki kolme tennisisti seob treener Nigel Sears, kes on Andy Murray äi ning Raducanu ja Kontaveidi juhendaja.

Kas ja millal Murray suurde tennisesse naaseb, pole päris selge. Varasemalt on ta tunnistanud, et tema Wimbledonil osalemise tõenäosus sel suvel on alla 50 protsendi.

Tänaseks päevaks on Kontaveit jõudnud juba Stuttgarti, kus ta alustab järgmisel nädalal Porsche Tennis Grand Prix nimelist turniiri, kohtudes teisipäeval avaringis maailma 21. reketi, prantslanna Caroline Garciaga.