VIDEO | Anett Kontaveit rääkis, kuidas ta noorena linnule pihta sai ning miks ta teatud lööki kunagi väljakul ei proovi

Noorena ei olnud tal tükk aega teadmist või kavatsust profitennisistiks saada. "Ma ei osanud kunagi arvata, et ma nii kaugele jõuan. Noorena ju ei tea kunagi, kas sul tegelikult ka on seda, mida selleks vaja on," sõnas Kontaveit.

"Konkreetset iidolit mul kunagi ei olnud, aga meeldis näiteks Maria Šarapova mäng. Kaia Kanepi oli sel ajal ainus eestlanna tipus, kes näitas, et ka meie riigist on võimalik kõrgele jõuda."

Kontaveidil paluti meenutada üht seika nooruspõlvest, kui ta kogemata väljakul linnule pihta sai. "Ei mäleta, kui vana ma täpselt olin, ehk 12-13... Lõin kõrget palli ja vaene tegelane lendas just siis üle väljaku. Tõeliselt õnnetu olukord!"

Eestlanna on ka suur menusarja "Game of Thrones" fänn, kuid tal on selle juures üks kartus. "Kardan, et kõik saavad lõpuks surma!" naeris Kontaveit. "Olin enne Red Weddingut suur Rob Starki fänn, aga siis tapeti tema ära..."

Lõpetuseks avaldas Kontaveit, et ta ei suuda meeste mängus suhteliselt levinud jalgevahelt lööki sooritada. "Löön reketi vastu säärt ära!"