Veebruaris tuleb Fed Cupile Ukrainast superkoondis, Horvaatia jätab tipud koju

Kapten Märten Tamla on Eesti koondisesse nimetanud kõik Fed Cupi kogemusega mängijad: Anett Kontaveit (WTA 26), Elena Malõgina (WTA 573), Katriin Saar (WTA 994), Saara Orav ja Valeria Gorlatš. “Valisin koondise hetke seisu järgi. Anett on kindel esinumber ja võistkonna liider ning oma vigastusest kenasti taastunud. Elena ja Katriin on mõlemad näidanud häid tulemusi ITF turniiridel. Valeria mängis eelmine aasta Poolas kaks väga head mängu koondise eest ning tõi vajaliku punkti üksikmängus Taani vastu, et võistkond gruppi püsima jääks. Saara Orav on alati näidanud head mängu paarismängus ning pääses võistkonda just oma paarismängu oskuste tõttu,” kommenteerib Tamla oma valikut. “Loomulikult võib veel võistkond muutuda, kuna kahte mängijat saab kuni viimase hetkeni vahetada.”

Kõige tugevama koondisega on Eestisse saabumas Ukraina, kus Silver Karjuse juhendatav Lesia Tsurenko (WTA 119) on alles viies reket. Esireketit Elina Svitolinat (WTA 6) toetavad lisaks Tsurenkole Dayana Yastremska (WTA 22), Kateryna Kozlova (WTA 89) ja Katarina Zavatska (WTA 106).

Horvaatia pole oma tipptennisiste Petra Marticit (WTA 15) ja Donna Vekicit (WTA 20) tänavu koondisesse nimetanud. Nende esinumbriks on just eile Elena Malõginaga Hongkongis kohtunud Jana Fett (WTA 240). Paar aastat tagasi kuulus Fett esisajasse ja mängis mäletatavasti 2018. aastal Australian Openil ajalukku läinud kohtumise Carolina Wozniackiga, kui ei suutnud seisul 6:3, 5:1 40:15 võitu vormistada. Veel kuuluvad Horvaatia koondisesse Tena Lukas (WTA 272), Lea Boskovic (WTA 312) ja Darija Jurak (WTA 1116). 35aastane Jurak on kogenud paarismängija ja asetseb selle mänguliigi edetabelis kõrgel 40. kohal.