Vanameister Leius pakkus välja põhjuse, mis Kontaveiti French Openil segada võis

Homme kohtub Kanepi kolmandas ringis Veronika Kudermetovaga, seejärel tuleks ilmselt kokku minna teise asetusega Karolína Plíškovága. „Kudermetova on vaja ära võtta ja siis proovida Plíškovága. Uus treener on Kaia servi korda saanud, teinekord piisabki selleks vaid ühest treeningust, kus mõni nüanss paika pannakse. Kui Kaia ikka esimese servi sisse lööb, siis jääbki talle teine pall kogu aeg hästi ette,” mõtiskles Leius, kes rõhutas just servi tähtsust. „Indrek Tustit on temaga teinud head tööd, nüüd saab ta ka kaitses palle kätte, aga see pole ikkagi tema peamine ampluaa.”

Keda võitjaks pakute? „Ma ei ole oraakel,” muigas Leius. „Aga meestest väga suure tõenäosusega ikka Rafael Nadal. Kõik sõltub tema tervisest ja sellest, kes finaalis vastu tuleb. Novak Djokovicile tegelikult meeldib Nadali vastu mängida, isegi liival. Roger Federeril on kõige realistlikum veel mõni grand slam võita ikka Wimbledonis, kui ta Pariisis Nadali ka juhtumisi võitma peaks, oleks ta finaaliks surnud.”

Naiste osas on pilt palju segasem ja variante palju. Tabeli ülemises osas ennustab Leius Halepi ja Naomi Osaka vahelist poolfinaali, all peab ohtlikuks just Plíškovát. „Ja vaat et Kaia ongi talle seal üks suuremaid konkurente,” ei kanna ta maha ka Kanepi võimalusi.