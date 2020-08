VALUS! Kontaveit andis endisele esireketile vägeva lahingu, kuid sai Cincinnati veerandfinaalis napi kaotuse

Kolmandas ringis alistas Osaka ukrainlanna Dajana Jastremska 6:3, 6:1, teises ringis tšehhitari Karolina Muchova 6:7 (5), 6:4, 6:2. Avaringis oli Osaka tänu neljandale asetusele vaba.

Jaapanlannale on käimasolev turniir sel aastal alles kolmas. Aasta esimesel võistlusel Brisbane'is jõudis ta poolfinaali, Australian Openil pidi reketid pakkima kolmandas ringis.

Kontaveidile on tänane mäng 20. WTA turniiride veerandfinaal. "Alati võiks ju olla rohkem! Ma ei oska öelda. Naljakas saavutus. See pole veel turniirivõit või finaal. Tore number, aga ei tea, kuidas muud moodi seda kommenteerida," kommenteeris Eesti esireket eile pärast 6:3, 6:3 võitu tšehhitari Marie Bouzkova üle.

Kui Kontaveit eile ajakirjanike ette astus, polnud veel teada, kas järgmises ringis tuleb kohtuda Osaka või Jastremskaga. "Mõlemad on väga agressiivsed ja löövad palli kõvasti. Saab olema raske, aga olen väljakutseks valmis. Olen väga põnevil eesootavate matšide pärast," ütles Kontaveit, vastates samas toonis ka küsimusele, kas viimased head esitused on kasvatanud ka lootust US Openil midagi ilusat korda saata.

"Tunnen, et mängin head tennist ja kõik on võimalik. Võtan lihtsalt mäng korraga," lisas ta tagasihoidlikuks jäädes.

Kontaveidi - Osaka matši võitja läheb poolfinaalis kokku kas belglanna Elise Mertensi (WTA 22.) või ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 83.).