Vägeva lahingu andnud Anett Kontaveit: tegin hea mängu, vaid viimastel punktidel oli kops veidi koos

"Tegin tegelikult hea mängu. Mul olid omad võimalused, näiteks olin kolmandas setis ühe geimi kaugusel võidust, aga eks veidi oli ebaõnne. Otsustavas setis mängisin ka hästi ja sain korralikke punkte," rääkis Kontaveit pärast kohtumist telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Kontaveit lisas, et võit jäi pisiasjadesse. "Ühe servi lõin millimeetri jagu pikaks või mõnel teisel hetkel palli millimeetri võrra auti. Otseselt kehvem ma Bartyst kindlasti polnud. Otsustava seti viimased punktid olid rasked. Siis oli küll tunne, et kops on veidi koos, aga muidu mängisime võrdselt. Tegu on ikkagi maailma teise reketiga," rääkis eestlanna, et kohtumisega võib rahule jääda.

"Kuum ilm on siin iga päev, mis teeb mängimise raskeks, aga eks tingimused on siin kõigil samad," jätkas eestlanna.

Mida treener Nigel Sears kohtumise ajal väljakul rääkimas käis? "Ta palus mul jääda positiivseks ning sõnas, et ikka usuksin endasse."

Järgmine võistlus on Eesti esireketi jaoks augusti lõpus algav US Openi suure slämmi turniir. "Olen viimastel turniiridel saanud mitmeid korralike mänge ja ka häid võite. On põhjust minna US Openile positiivselt vastu."