VAATA OTSE | Kontaveit ja Kanepi saavad teada aasta viimase suure slämmi turniiri avaringi vastased

Eestlannadest on US Openil kaugemale jõudnud Kanepi, kes mängis 2010. ja 2017. aastal veerandfinaalis. Teiste seas sai Kanepi kaks aastat tagasi kolmandas ringis kolmes setis võitu praeguse maailma esireketi Naomi Osaka üles, kes tänavusele turniirile läheb vastu tiitlikaitsjana. Toona kvalifikatsioonist alustanud Kanepi teekonnale tõmbas pidurit ameeriklanna Madison Keys, värskelt Cincinnati turniiri karika pea kohale tõstnud ameeriklanna.

Kontaveidi parim tulemus US Openilt pärineb 2015. aastal, mil ta pääses neljandasse ringi, jäädes seal 2:6, 1:6 alla Venus Williamsile.

Meeste turniril asub tiitlit kaitsma esireket Novak Djokovic, kes eelmise aasta finaalis alistas kolmes setis argentiinlase Juan Martin del Potro.

