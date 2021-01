USA tennisisti säutsud tekitasid koroonapaanika, Kanepi startis varahommikul Abu Dhabist Melbourne'i

Kokku organiseerisid Austraalia lahtiste korraldajad asjaosalistele 15 tšarterlendu, millest esimesed jõuavad Melbourne'i neljapäeva õhtul.

Delfi uuris samuti Melbourne'i kaasa reisivalt Kanepi treenerilt Indrek Tustitilt, kuidas viimaste nädalate ettevalmistus on sujunud ning kas nad viirusest tingitud ohtude ja võimalike positiivse proovi tagajärgede tõttu on end ka nö "vati sees" hoidnud.

Australian Openi kvalifikatsiooniturniirid peeti naistel Dubais ja meestel Dohas, et vähendada Melbourne'i reisivate mängijate arvu. Ärevaid teateid on viiruse kohta tulnud juba Dohast, kus sel nädalal on positiivse koroonaproovi andnud kaks mängijat.

Kuidas sai aga Los Angeleses lennuki peale maailma 50. reket, kes veel esmaspäeval andis positiivse koroonaproovi? Loe kõigest lähemalt!