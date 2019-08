US Openil 32 parema hulka jõudnud Kontaveit: olen rahul sellega, kuidas mu mäng areneb

Kontaveidi võidunumbrid kahetunnise lahingu järel olid 4:6, 7:5, 6:2. Ta lõi 11 serviässa Tomljanovici 4 vastu. Mõlemad naised tegid 7 topeltviga. Esimene serv jäi Tomljanovicil veidi tihedamini väljakule (61% vs 57%), kuid esimese servi punkte võitis Kontaveit rohkem (78% vs 61%). 15-st murdepallist realiseeris Kontaveit 7, Tomljanovic kasutas 9-st murdevõimalusest ära viis. Kontaveit lõi 38 äralööki ja tegi 25 lihtviga, Tomljanovic jäi äralöökide ja lihtvigade arvestuses miinustesse (30:40).

"Mängu alguses oli ilm päris tuuline ja tingimused rasked. Eks see oli ühtmoodi raske mõlemale, aga tema tuli sellega esimeses setis natuke paremini toime. Mul oli küll võimalusi, aga need läksid kuidagi käest ära. Esimese setiga ei saa rahule jääda, aga teises setis läks mingi hetk mu mäng natuke paremaks. Seis muutus jälle ja hakkasin paremini mängima. Siis tegi jällegi tema paar head geimi, aga seti lõpus olin mina natuke kindlam ning eksisin tähtsatel kohtadel vähem. Otsustavas setis tundsin, et mängin juba palju paremini," analüüsis Kontaveit.

Eesti esireket tõdes, et eilne vihmapäev valmistas nii talle kui ka ilmselt kõigile mängijatele tuska. Taevaluukide tõttu jäi tal pidamata ka paarismängu esimese ringi matš, mis lükkus edasi reedele. "Eile oli uimane päev, üks pikk ootamine ja soigumine. Isegi kordagi lüüa ei saanud. Aga see oli kõigile samasugune. Ei oska öelda, kas see otseselt tänaseks valmistumist mõjutas," arutles Kontaveit.