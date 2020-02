Urmas Sõõrumaa: Kaia oli väge täis ja valmis Fed Cupil mängima

"Kanepi on Tallinnas ja heas vormis. See tsirkus, mida sa nüüd vaatad meedia vahendusel... Saali ma pole läinud. See oleks hoopis teine pilt," rääkis Sõõrumaa, avaldades, et tal oli sel teemal vestlus ka peaminister Jüri Ratasega. "Ratas lihtsalt küsis, kas Kanepi mängib ja mis toimub."

"Tenniseliidu galal tekkis mõte, et mis oleks, kui kaks meie piigat oleks olümpiamängudel, mõlemad mängiks üksik- ja paarismängu. Arvestades senist olümpiakogemust ja praktikat, leidsime, et sealt võib lõhnata medalivõit. Mõlemad meie piigad on võimelised Rio de Janeiro naiste võitjat (Monica Puig - toim) võitma."

Teadaolevalt Kanepit lõpuks Fed Cupi naiskonda siiski ei nimetatud.

"Kaia lubas teha kõik võimaliku, tenniseliit eesotsas Allar Hindiga lubas teha kõik võimaliku. Tekkis idee, et palkame hea treeneri ja vaatame veel, millest puudu on. Kaia oli väge täis ja andis teada, et on valmis mängima. Lõppes see sellega, et teda ei võetud, kuna nõndanimetatud "meeskond" on kuidagi... Ma ei saanud sellest jutust aru," jätkas Sõõrumaa.

"Kui sporti hakatakse juhtima oma isiklike sümpaatiate ja solvumistega... Mul ei ole seda kaalu, et sellist meest ümber rääkida. Tunnetasin ära, et sellel ei ole mõtet," tegi Sõõrumaa torke tenniseliidu presidendi Enn Pandi suunas, kelle suhted Kanepiga viimastel aastatel väga jahedad on olnud.

