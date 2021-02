Ülivõimas! Kanepi pühkis Australian Openi avaringis lõunanaabri Sevastova väljakult minema

Australian Open: Kaia Kanepi vs Anastasija Sevastova

Gunnar Leheste: Äsja andis pressikonverentsi Kenin. Delfi küsis temalt järgmise vastase kohta, tuletades meelde, et nad 2018. aastal Roomas kohtusid: "Aitäh, et meenutasite, et ma talle kaotasin (seda küsija ei öelnud - G.L.). Vaatasin peale mängu, et ta on võitmas ja tahtsin nutta (ameeriklanna kasutas väljendit "wanted to brake down"), sest ma mäletan, et ma kaotasin. Üritan hästi ette valmistuda ja teha kõik selleks, et võita. Ta on ilmselgelt tippmängija ja mängib suurelt."Hiljem ütles ta veel WTA Insideri küsimusele vastates: "Üritan mängida oma mängu ja kiirusega toime tulla. Ta tegi selles mängus asju, mida ma siin ütlema ei hakka. Loodan, et minu mängust piisab, et võita."

Jaan Martinson: Läkski alla tunni. Iseenesest pole tunnipalk paha - 150 000 Austraalia dollarit miinus maksud.

Gunnar Leheste: Nüüd on käes! Kanepi võidab 6:3, 6:1 ja pääseb teise ringi, kus ootab ees tiitlikaitsja Sofia Kenin.

Gunnar Leheste: AD:40 Matšpall.

Gunnar Leheste: 30:30 Sevastova viigistab. Kanepi tagakäelöök oli pikk.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi päästab murdepalli.

Gunnar Leheste: 30:15 Kanepi sunnib Sevastova tagajoonel eksima.

Gunnar Leheste: Kanepi servigeimis seis 15:15.

Gunnar Leheste: 5-1 Kanepi jõudis veel korra tasamänguni, aga Sevastova servis end teise seti esimese geimivõiduni.

Gunnar Leheste: Sevastova päästab esimese matšpalli hea teise serviga ja võidab serve-volley'ga endale geimpalli. AD:40.

Gunnar Leheste: 40:AD Murde- ja matšpall.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi püsib geimis sees.

Gunnar Leheste: 40:30 Sevastoval kasutada geimpall.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi pääseb ette. Ilus tagakäe äralöök.

Gunnar Leheste: 30:30 Sevastova viigistab. Kanepi lõi taganemise pealt rabaku auti.

Gunnar Leheste: Sevastova pallingugeimis seis 15:15.

Jaan Martinson: Kanepi domineerimine on võimas. Sevastova ei saa hetkekski oma mängu mängida.

Gunnar Leheste: 5-0 Serv taas hoitud ja teine ring paistab ühe geimivõidu kaugusel.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepil kasutada veel üks 5-0 pall.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepi pommitab ja Sevastova üritab kuidagi ellu jääda, kuid iga löök on eelmisest tugevam ning lõpuks vormistab võrku tungides punkti ära.

Gunnar Leheste: 15:30 Sevastova tuleb võrku ja pääseb Kanepi pallingul juhtima. Kui lätlannal lasta mängu varieerida, siis võib ta ohtlik olla, aga Kaia pole talle seda täna väga tihti võimaldanud.

Gunnar Leheste: 4-0 Ja järjekordne murre tuleb. Kanepi mängib võimsalt, Sevastova tuju nullides.

Gunnar Leheste: 30:40 Kanepil kasutada taas murdepall. Peaks olema juba üheksas selles mängus.

Jaan Martinson: Matši tempo on mängijate poolt kiireks aetud. Tahavad justkui tunniga duši alla saada.

Gunnar Leheste: 3-0 Kanepi teist setti domineerimas. Sevastova jõudis küll 40:30-ni, aga mitte rohkemat. https://twitter.com/ProTennisPicks1/status/1358957925847478274

Gunnar Leheste: Kanepi juhib oma pallingul 40:15.

Gunnar Leheste: 2-0 Kanepi murrab Sevastova pallingu täna juba neljandat korda!

Gunnar Leheste: Australian Openi ülekandeõigusi meil kahjuks pole. Delfi TV ja Inspira kannavad üle eestlannade mängud WTA turniiridel. Antud juhul on tegemist suure slämmiga.

Mati: Miks eestlaste mänge ei näidata?

Gunnar Leheste: 1-0 Kanepi hoiab oma servi ja alustab ka teist setti kenasti. Sevastova sai siin geimis kaks punkti kätte.

Kaspar: Juhuu! Samamoodi edasi!

Joseph: Esimene sett nähtud ja loodetavasti Kanepi jätkab samas vaimus!

Gunnar Leheste: 1. seti statistika (Sevastova statistika vasakul)

Gunnar Leheste: Teist enam ei päästa. Kanepi võidab avaseti 6:3!

Gunnar Leheste: 30:40 esimese settpalli Sevastova päästab.

Gunnar Leheste: 15:40 Kanepil kaks murde- ja settpalli.

arnosaar: Rind paisub Kanepi eduseisust!Tuleks võit siis terve päev rõõmus

Gunnar Leheste: Vahepeal on Sofia Kenin oma avaringi matši kohaliku mängija Inglisi vastu 7:5, 6:4 võitnud ning jääb nüüd ootama, kas teises ringis tuleb rinda pista Kanepi või Sevastovaga. https://twitter.com/TennisPodcast/status/1358957152279355397

Gunnar Leheste: 5-3 Kanepi hoiab oma pallingut kindlalt ja on setivõidust ühe geimi kaugusel.

Gunnar Leheste: Kanepi servigeimis seis 30:15.

Gunnar Leheste: 40:15 Kaiale ilusa serviga, mida Sevastova tõrjuda ei suuda.

Gunnar Leheste: 4-3 Sevastova hoiab oma servi nulliga.

Gunnar Leheste: 40:0 juba Sevastovale.

Gunnar Leheste: 30:0 Sevastova läheb oma servigeimi kahe punktiga juhtima. Tundub, et on esimesest ehmatusest üle saanud.

Gunnar Leheste: 4-2 Sevastova teeb ühe servimurde tagasi. Taaskord oli stopplöök see, mis talle punkti tõi.

Gunnar Leheste: 15:40 Sevastoval kaks murdepalli. Teine topeltviga Kaialt järjest.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi laseb topeltveaga Sevastova oma servil ette.

Gunnar Leheste: 30:30 Sevastova viigistab tilkpallist.

Gunnar Leheste: 4-1 Sevastova võidab oma mängu esimese geimi.

Gunnar Leheste: 15:15 Sevastova serv on ka korralik. Tõrjevigu on Kanepi juba üsna mitu teinud.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi pääseb vastase pallingul juhtima. Ilus tagakäe äralöök.

Gunnar Leheste: 4-0 Kanepi lõpetab oma servigeimi ässaga, Sevastova ei suutnud ühtegi servi mängu jätta. Esimese servi protsent Kanepil hetkel 88%.

Gunnar Leheste: Kanepi oma pallingul juba 30:0 peal.

Gunnar Leheste: 30:40 Sevastova päästab esimese murdepalli hea serviga.

Gunnar Leheste: 3-0 Aga teist enam ei päästa ja Kanepi läheb setti juba kahe servimurdega juhtima!

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi pall maandub napilt audis.

Gunnar Leheste: 15:40 Kaial kasutada kaks murdepalli. Küll pommitab alles tugevalt!

Gunnar Leheste: 0:30 Sevastova jääb taas oma pallingul taha.

Gunnar Leheste: 2-0 Kanepi hoiab oma pallingut nulliga! Unelmate algus.

Gunnar Leheste: Kanepi juhib oma servil juba 40:0.

Gunnar Leheste: 1-0 Ilus algus! Kanepi alustab matši servimurdega. Lõpetas geimi ilusa eeskäe äralöögiga nurka. https://twitter.com/TheTennisTalker/status/1358946207234748417

Gunnar Leheste: 40:AD Kanepi saab edu.

Gunnar Leheste: 30:40 Sevastova päästab esimese murdepalli.

Gunnar Leheste: 40:40 Päästab ka teise. Hea serv, Kanepilt tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 15:40 Kanepil kasutada juba esimeses geimis kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: 0:30 Kanepile

Gunnar Leheste: Kanepi võidab mängu esimese punkti eeskäe äralöögiga tagajoonelt.

Gunnar Leheste: Soojendus on lõppenud. Sevastova alustab servimist.

Gunnar Leheste: Sevastoval pole see aasta kuigi hästi alanud. Yara Valley Classic turniiril kaotas ta teises ringis Madison Brengle'ile kahes setis, Abu Dhabis langes juba avaringis Paula Badosa vastu. Eelmise aasta viimaseks turniiriks jäi tal septembris Rooma WTA turniir, kus ta langes avaringis kohaliku mängija Jasmine Paolini vastu 2:6, 3:6. US Openil kaotas teises ringis kolmes setis Cori Gauffile.

Gunnar Leheste: Kanepi ja Sevastova alustasid soojendust.

Gunnar Leheste: Mängijad on koridoris teel väljaku poole.

Gunnar Leheste: Tähelepanu! 8. väljaku esimene matš on lõppenud Ann Li 6:2, 6:0 võiduga, mis tähendab, et väljak on Kanepi ja Sevastova jaoks vaba.

Gunnar Leheste: Rod Laver Arenal tuli Kenin raskest seisust ikkagi välja ja võitis esimese seti 46 minutiga 7:5.

Gunnar Leheste: Li juhib teist setti juba 5:0. Kanepi võib vaikselt reketikoti juba selga tõmmata.

Gunnar Leheste: Ann Li, kes Anett Kontaveidiga Grampians Trophy turniirivõitu jagama jäi, võitis Shuai Zhangi vastu esimese seti 27 minutiga 6:2. Peale neid tulevad sellele väljakule Kanepi ja Sevastova.

Gunnar Leheste: Tere hommikust! Kaia Kanepi võimalik teise ringi vastane Sofia Kenin on Rod Laver Arenal ehk peaväljakul jäänud avasetis servimurdega 1:3 taha kohaliku mängija Maddison Inglisi (WTA 133.) vastu. Tõotab tulla keeruline matš tiitlikaitsja jaoks.Meid huvitaval väljakul (8.) on Ann Li hiinlanna Zhangi vastu avasetis 4:2 peal. See on selles mõttes huvitav mäng, et siin hoiti oma servi esimest korda alles kuuendas geimis. Servimurded Li kasuks 3:2.