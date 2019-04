"Praegu on kõik tip-top. Ma arvan küll, et füüsiliselt olen oma parimas vormis," rääkis Kontaveit TV3-le.

"Pigem on nii, et turniiridel pean oma režiimist kinni. Mul on nii, et kui esimesel päeval söön mingit kindlat toitu, siis söön peaaegu nädala lõpuni sama asja või samas kohas. Üldiselt söön küllaltki tervislikult ja seda, mida kehal vaja on. Kodus olles vahel söön ikka seda, mida ise tahan, siis on võimalust rohkem."

Eilse päeva veetis Eesti tennisist sealjuures juba Pariisis.