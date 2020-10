Turniirivõit käes! Kaia Kanepi triumfeeris 16. korda ITF-i turniiri finaalis

Kanepi võitis finaali 6:4, 6:4. Esikohamäng kestis üks tund ja 16 minutit.

Kanepi lõi kohtumise jooksul kolm serviässa, vastane ei suutnud seda kordagi. Topeltvigu tegid mõlemad kaks. Murdepalle suutis Kanepi seitsmest võita neli. Dart suutis neljast murdepallist ära kasutada kaks.

35-aastasele Kanepile oli see karjääri 22. ITF-i turniiri finaal. 16 finaali on ta võitnud ja 6 kaotanud, kusjuures võitnud on ta järjest kaheksa finaali. Enne tänast tuli neist viimase mullu detsembris Tšehhis Milovices.