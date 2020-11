Tondi tennisekeskuses peetakse traditsiooniline aastalõputurniir, kohal mitmed Eesti tipud

Kolmapäeval loositi mängijad alagruppidesse. Alagrupis ENERGIA võistlevad Vladimir Ivanov, Siim Troost , Karl Kiur Saar ja Johannes Seeman. Alagrupis JÕUD Kristjan Tamm, Daniil Glinka, Kevin Suvi ja Oskar Irdoja.

Naiste alagruppi SOOJUS loositi Maria Lota Kaul, Lissi Kubre ja Polina Ramesnkaja. Alagrupis VALGUS on tiitlikaitsja Elena Malõgina konkurentideks Helena Narmont ja Viktoria Kleer Kliimand.

Alagrupimängudega alustatakse neljapäeval. Kell 10 kohtuvad ühel väljakul Ivanov ja Seeman ning teisel Troost ja Saar. Järgmistes mängudes (mitte enne kl 11) on vastamisi Tamm ja Irdoja ning Glinka ja Suvi.

Õhtused mängud algavad kell 17. Väljakul 1 peetakse naiste kohtumised Kaul vs Ramenskaja ja pärast Malõgina vs Kliimand. Väljakutel 2 ja 3 toimuvad meeste mängud: Ivanov vs Saar ja Troost vs Seeman ning järgmistena Glinka vs Irdoja ja Tamm vs Suvi.

Reedel algab võistluspäev kell 10, siis mängitakse viimased alagrupi kohtumised. Pärastlõunal mängitakse meeste poolfinaalid, kus alagruppide võitjad kohtuvad teise alagrupi teise koha saanutega.

Laupäeval kell 11 algavad finaalid. Esimesena on väljakul naised ja seejärel mehed.

Tondi tennisekeskusesse saab tennisetippudele tulla kaasa elama. Järgima peab 2+2 reeglit ja soovituslik on kanda maski. Laupäevastest finaalidest teeb otseülekande Delfi TV.

Reedel algaval noorte turniiril on võistlemas iga vanuserühma kaheksa parimat. Noorte Mastersi võitjad selguvad pühapäeval.

Homme algab meie keskuses Alexela Masters! Vaata lisainfot 👇😉 Posted by Tondi Tennisekeskus on Kolmapäev, 11. november 2020