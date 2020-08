TIPPHETKED | Teise ringi sammunud Kontaveit: uued reeglid vajavad veel harjumist, aga võit teeb väga head meelt

"Raske öelda, kas see võit oli magusam kui Tallinna näidisturniiri võidud. Tallinnas kogesin ka väga palju emotsioone ja positiivseid hetki, aga kinldasti on mul ka siin väga hea meel võita."

Kontaveit lisas, et teise seti raskes alguses mängis oma osa Tigi võetud meditsiiniline paus. "Kindlasti oli natuke raske pärast pingil istumist kohe mängima hakata. Aga eks see ole selline asi, mida pole pool aastat kogenud. Vastasel on õigus meditsiiniline paus võtta ja selliste asjadega tuleb lihtsalt ära harjuda."

Mängu alguses loeti mängijatele sõnad peale, et nad matši ajal pallipoiste ja kohtunikega distantsi hoiaksid ning ise rätikut üles korjaksid, sest koroonaohu tõttu pole pallipoistel õigust seda neile ulatada nagu tavaolukorras kombeks.

"Võtab aega, et selle kõigega harjuda. Kuna ma väljakul olles rätikut ei kasutagi, siis see polnud minu jaoks väga suur muutus, aga distantsi osas pean küll endale meelde tuletama, et ma palli küsides liiga lähedale ei läheks. Olukord on tavatu, aga peame sellega harjuma," rääkis Kontaveit.

Esimest korda pärast Eestis valitsenud eriolukorda välismaal viibides tunneb Kontaveit end Itaalias turvaliselt. "Meetmed on väga tugevad. Kogu aeg peab maski kandma ja distantsi hoidma. Riietusruumis tohib korraga olla vaid kaks inimest ja autot ei tohi jagada kellegi teisega peale treeneri. Korraldajate poolt on tehtud parim, et meil oleks turvaline," sõnas Kontaveit, kes enda sõnul mujal peale tennisekeskuse ja hotelli polegi Palermos käinud. "Meil on tugevalt soovitatud seda mitte teha," lisas ta.