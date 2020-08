TIPPHETKED | Palermo turniiri veerandfinaali jõudnud Kontaveit: mängu ajal tuli vasakusse jalga imelik valu, kuid olen siiski homseks kohtumiseks valmis

Peale esimese seti kaotust, suutis Kontaveit leida oma mängu ja võita ülejäänud kaks üpris kindlalt.

Kontaveidi vastane Siegemund alustas esimest setti kohe paremini, kui võitis esimesed kaks geimi. Eestlannal õnnestus teha küll seis 2:2 tasa, kuid seti lõpuni tal jaksu ei jagunud.

Teises setis asus Kontaveit 3:0 juhtima ning sakslanna erilist vastupanu osutada ei suutnud. Kindel 6:2 võit eestlannale.

Kolmandas setis asus Eesti esireket kohe 2:0 juhtima, kuid peale viiendat geimi oli seis 3:2. Sellegipoolest suutis Kontaveit võtta ülejäänud geimid endale ja nõnda kindlustada ka pääs veerandfinaali.

Kontaveit servis mängu jooksul neli ässa ja tegi viis topeltviga, Siegemund sai kirja kaks ässa ja seitse topeltviga. Eestlannal õnnestus 11 murdevõimalusest realiseerida kuus, Siegemund kasutas 14 murdepallist ära neli.

Äralöökidest teenis Kontaveit 36 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 27. Siegemund tegi 29 äralööki ja 30 lihtviga. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 97 ja Siegemund 87.

Kohtumine kestis kokku 2 tundi ja 18 minutit.

Kuigi meie esireketil oli esimene sett rabe, jäi ta kokkuvõttes oma esitusega rahule. “Ma arvan, et mu mängualgus ei olnud hea, kuid lõpuks sain siiski oma mängu hästi käima. Olin passiivne ja vastane mängis agressiivsemal. Pidin juurde panema ja see töötas. Ma võtsin rohkem initsiatiivi,” sõnas Kontaveit pressikonverentsil Delfile.

Tähelepanelikumad jälgijad võisid märgata, et eestlanna näos oli üks hetk valugrimass ning ta hoidis oma jalga. “Mängu ajal tuli vasakusse jalga imelik valu, kuid mingi hetk see kadus. Vahepeal oli valus, aga enam mitte. Natukene annab ka vasak tuhar tunda servist maandumisel. Pean kindlasti minema seda näitama massööridele või füsioterapeutidele. Loodan, et homme on parem. Sama probleem oli ka Tallinnas,” tunnistas Kontaveit ja lisas,” turniiri poolelijätmise mõtet pole.”

Kuigi Tallinnas Merko Cupil ei osanud veel maailma 22. reket spekuleerida, kuidas need mängud teda Itaalia turniiriks aitavad, siis nüüd julges ta väita, et nendest oli abi. “Tallinna turniir aitas kindlasti. Tänu sellele ma teadsin enam-vähem, mis seisus ma olen ja kuidas mäng peaks välja tulema. Liiva peal on muidugi kõik väga teistmoodi, paljude asjadega tuleb arvestada,” sõnas Kontaveit.