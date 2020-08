TIPPHETKED | Kontaveit võitis Cincinnati turniiri kolmandas ringis üllataja ja pääses kaheksa parema hulka

Tasavägiselt kulgenud avasetis pidi Kontaveit seitsmendas geimis päästma kaks tšehhitari murdepalli. Järgmises geimis sai ka eestlanna esimese murdevõimaluse ja kasutas selle kohe ära, pääsedes 5:3 ette. Seejärel hoidis Kontaveit pallingut - kuigi pidi tõrjuma kaks murdepalli - ja kindlustas avaseti võidu tulemusega 6:3.

Teise seti alguses kaotas eestlanna kohe oma esimese servigeimi, jäädes 0:2 kaotusseisu. Kontaveit vastas aga võimsalt ning suutis kahe murde järel 4:2 ette pääseda. Seti lõpus võitis eestlanna veel korra vastase pallingu ja kindlustas matšivõidu 6:3, 6:3. Mäng kestis tund ja 21 minutit.

Head servi näidanud Kontaveit lõi seitse ässa ja tegi 31 äralööki Bouzkova 12 vastu. Murdepalle sai eestlanna kuus ja realiseeris neist neli. Tšehhitar kasutas oma seitsmest murdevõimalusest ära vaid ühe. Mängu üldpunktid olid eestlanna kasuks 65:48.

Eesti esireket läheb veerandfinaalis vastamisi kas jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 10.) või ukrainlanna Dajana Jastremskaga (WTA 25.).

Kontaveit sõnas vahetult pärast mängu väljakul antud lühiintervjuus: "Oli väga võitluslik mäng, väga raske. Pidin näitama oma parimat tennist, et peale jääda."

Ta lisas, et treenis koroonapausi ajal kõvasti ning tunneb end väljakul õnnelikult. Osaka ja Jastremska vahelist mängu Kontaveit vaatama minna ei kavatse, sest New Yorgis on hetkel väga palav ja selle matši jälgimine oleks liiga kurnav.

Eestlanna oli esmaspäeva õhtul alistanud Jil Teichmanni (WTA 54.) 6:3, 6:4. Bouzkova (WTA 48.) valmistas turniiri teises ringis aga üllatuse, kui alistas kuuenda asetusega Petra Kvitova (WTA 12.) 2:6, 7:5, 6:2.