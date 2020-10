TIPPHETKED | Kontaveidi alistanud hispaanlanna kaotas 6:0, 4:0 eduseisust

Teises setis juhtis hispaanlanna veel 4:0, kuid kaotas siis Sabalenkale koguni 12 geimi järjest.

Valgevene tennisist oli sarnase võimsa tagasituleku teinud ka eelmises ringis, kus võitis Coco Gauffi vastu otsustava seti 2:5 kaotusseisust.

"Ma tahtsin lihtsalt ühte geimi võita," naeris Sabalenka. "Mängu algus kujunes selliseks, et midagi ei õnnestunud ja mind justkui polekski väljakul olnud. Kui ma sain kolm esimest geimi kätte, mõistsin, et see on hea märk ja üritasin samamoodi jätkata. Leidsin oma mängu. See juhtuski," kommenteeris valgevenelanna.

Sabalenka kohtub poolfinaalis Jennifer Bradyga (WTA 26.), kes alistas Veronika Kudermetova 6:7, (5:7), 6:3, 6:1.

Teises poolfinaalis on vastamisi Viktoria Azarenka (WTA 14.) ja Maria Sakkari (WTA 23.), kes alistasid vastavalt Elise Mertensi 6:4, 6:1 ja Ons Jabeuri 3:6, 6:3, 6:1.

Sara Sorribes Tormo vs. Aryna Sabalenka tipphetked: