TIPPHETKED | Kanepi jäi maailma kaheksandale reketile dramaatilises heitluses alla ja langes Moskvas konkurentsist

Kaia Kanepi - Kiki Bertens

Või Bertensile, Kanepi langeb Moskvas konkurentsist.

Bertensile matšpall.

30:30.

Kanepi jääb 15:30 kaotusseisu.

Ja nüüd saab hollandlanna servida. Seis on väga-väga keeruline.

Lähebki geim Bertensile. 5:6.

Bertensil kaks murdepalli...

Nüüd servib taas Kanepi, seis on 15:15.

Bertens võidab oma pallingugeimi nulliga. 5:5.

Kanepi läheb 5:4 ette.

Nüüd Kanepi oma servigeimil 40:15 ees.

Ja veel üks geim Bertensile. Asi kisub hapuks... 4:4.

Bertens murrab ja kõik on endiselt lahtine. 4:3.

Bertens tuleb pisut lähemale. 4:2.

Kanepi hoiab ilusti oma servigeimi ja nüüd on edu juba 4:1.

Murre Kanepile! 3:1.

Kanepil on oma servigeimi hoidmisega raskusi, aga ta siiski suudab seda. 2:1.

Kanepil oli kolm murdepalli, lõpuks oli ikkagi kindlam Bertens. 1:1.

Kanepi pöörab geimi enda kasuks! 1:0.

Kanepi viib geimi tasamänguni.

Algas kolmas sett, Bertensil on juba kaks murdepalli.

Ja ikkagi nii geim kui ka sett Bertensile. 3:6.

Kumbagi ei õnnestu aga realiseerida. Tasamäng.

Aga Kanepi püsib mängus, tal on kaks murdepalli.

Veel üks murre Bertensile. 3:5.

Bertens võidab kolmanda geimi järjest. 3:4.

Oi-oi... Bertens murrab Kanepi servigeimi nulliga. 3:3.

Kõigest hoolimata suudab Bertens oma servigeimi siiski võita. 3:2.

Bertens on üsna nõutu olekuga. Kommentaator Michel Lehtmets spekuleerib, et hollandlannat võib segada jalavigastus. Aga ei tasu ära unustada, et Kanepi on samuti heas hoos.

Kindlalt 3:1!

Kanepil on oma servigeimis kolm geimpalli.

Kanepi murrab! 2:1.

Kanepi on oma servigeimil kindel. 1:1.

Taas alustab servimist Bertens ja ta läheb 1:0 ette.

Algas teine sett.

Kanepi võidabki esimese seti 6:4!

Kanepi murrab omakorda Bertensi servi ja läheb 5:4 ette.

Bertens suudabki pika geimi enda kasuks kallutada. 4:4.

Kanepi jõuab tasamänguni.

Nüüd on Bertensil murdepall.

Ja Kanepi lähebki murdega ette! 4:3.

Kanepil on kaks murdepalli.

Seis jälle tasa. 3:3.

Bertens võidab kindlalt oma servigeimi. 2:3.

Kanepi jäi oma servigeimil 0:30 taha, aga võtab siiski geimi ära. 2:2.

Ja tuleb ära! 1:2.

Nüüd on Kanepi Bertensi serviga paremini hakkama saanud ja tal on murdepall.

Ja lõpuks suudab hoopis Bertens Kanepi servigeimi võita. 0:2.

Kanepil on olnud viis geimpalli, aga ta pole suutnud neist ühtegi realiseerida.

Kanepil oli seisul 40:15 kaks geimpalli, aga eestlanna lasi Bertensil 40:40 viigistada.

Bertens võidab avageimi nulliga.

Mäng on alanud, servimist alustab Bertens.

Mängijate soojendus on alanud.

Tere päevast kõikidele spordisõpradele! Kaia Kanepi ja Kiki Bertensi mäng peaks õige pea pihta hakkama. Kellel pole võimalust Deldi TV ülekannet jälgida, siis nendele anname põgusa ülevaate toimuvast ka otseblogis.