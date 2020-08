TIPPHETKED JA BLOGI | Anett Kontaveit jäi Palermo turniiri finaalis alla maailma 53. reketile

Ferro alustas mängu edukalt, kui murdis kohe alustuseks eestlanna pallingu. Kättevõidetud edu suutis prantslanna hoida ning 4:2 seisul murdis ta taaskord Kontaveiti servi. Lõpuks võitis Ferro 42 minutit kestnud avaseti 6:2.

Teine sett kujunes juba tasavägisemaks. Hea alguse tegi Kontaveit, minnes kiirelt 2:0 ette. Ferro vastas aga omapoolse murdega ning peagi oli seis 2:2. Võrdselt mindi seisuni 3:3, mille järel võitis Kontaveit kaks geimi järjest.

Kontaveit ei suutnud aga edu ära kasutada ning visalt võidelnud Ferro võitis seejärel omakorda neli geimi järjest, saades teises setis võidu numbritega 7:5. Otsustavas geimis suutis Eesti esireket ühe matšpalli ära kaitsta, kuid teist enam mitte. Kokku kestis kohtumine üks tund ja 45 minutit.

Serviässasid sai Kontaveit kirja kaks, Ferro kolm. Topeltvigu tegi eestlanna neli, vastane kaks. Vahe tuleb sisse teise servi õnnestumise protsendist, mis on Kontaveitil 32%, aga Ferrol 54%.

ANETT KONTAVEIT - FIONA FERRO https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-kaotatud-finaali-jarel-mangisin-hasti-aga-vastane-mangis-vaga-hasti?id=90685661 Midagi pole teha, Ferro mängis täna kindlamalt ja teravamalt ning võttis lõpuks teenitud võidu.Mängu statistika: Läbi! Ferro kasutab võimaluse ära ja võidab kohtumise 6:2, 7:5. Kontaveit lööb võrku, Ferrol taas turniiripall. 40:40. Kontaveit päästab matšpalli. 30:40. Kontaveit lööb auti, prantslannal turniiripall. 30:15. Ferro eksib, Kontaveit on saanud kaks punkti järjest. 0:15. Ferro alustab geimi tugevalt. 5:6. Ferro sunnib Kontaveiti eksima ja nüüd on prantslanna geimi kaugusel turnirii võidust. 5:5. Ferro võidab kindlalt oma geimi ja viigistab seisu. 5:4. Murre tulebki ja Ferro vähendab Kontaveitiga vahet. 30:40. Kontaveit juhtis 30:15, kuid kaks eksimust on andnud murdepalli võimaluse Ferrole. 5:3. Kontaveit kallutab tasavägise geimi enda kasuks ning kasutab teise murdepalli ära. Eesti esireket on ühe geimi kaugusel matši viigistamisest. 4:3. Kontaveit tuleb raskest seisust välja, päästes ühe murdepalli ning kallutab lõpuks geimi ikkagi enda kasuks. See oli väga vajalik võit praegu. 3:3. Kontaveit tuli 15:40 kaotusseisust välja, kuid tegi siis valusa vea ning Ferro teenis ikkagi geimivõidu. 3:2. Kontaveit kogub end ning suudab taas juhtima minna. Tuleb-tuleb! 2:2. Ferro näitab taset ning võidab ka oma servigeimi ülikindlalt. 1:2. Valus... Ferro vastab kohe kiirelt ja võidab Kontaveiti pallingu nulliga. 2:0. Väga hea! Kontaveit on teist setti enesekindlalt alustanud ja saab kohe murde kätte. Eestlannale oli see tänase mängu esimeseks murdeks. 1:0. Teisel katsel saab Kontaveit enda geimi siiski kätte. 40:40. Kontaveitil oli hea võimalus avageim võita, kuid eestlanna lõi võrku. Teine sett algab, Kontaveit alustab taas servimist. 2:6. Kontaveit eksib servi tõrjel ning Ferro saab viiendal katsel setivõidu kätte. Kokkuvõttes valitses prantslanna aga kindlalt esimest setti. 40:40. Kontaveit lööb servi vastuvõtu piki joont ning päästab juba neljanda settpalli. 40:40. Kontaveit päästis kolm settpalli järjest. 0:30. Ferro näitab kindlat mängu ja kahe punkti kaugusel seti võidust. 15:40. Ferro lööb auti, üks settpall päästetud Kontaveitil. 2:5. Ferro saabki murde kätte ning on jõudnud geimi kaugusele avaseti võidust. 30:40. Ferrol kasutada murdepall. 2:4. Ferro saab kindla geimivõidu, eestlanna teenis prantslanna pallingul vaid ühe punkti. 2:3. Kontaveit saab enda geimi võrdlemisi kindlalt kätte, loovutades vastasele kaks punkti kokku. 1:3. Ferro saab oma servigeimi kätte ja kasvatab taas edu kahegeimiliseks. 1:2. Kontaveit saab esimese geimi kätte tänases mängus! A:40. Järjekordne tasavägine geim, Kontaveitil kasutada geimpall. 0:2. Ferro saab lõpuks ikkagi oma servigeimi kätte. Kontaveit hakkab taas servima. 40:40. Ferro tuli raskest seisust välja ning teenis omakorda geimpalli, kuid lõi siis võrku. 40:15. Kontaveitil kohe omakorda kaks murdepalli kasutada. 0:1. Ferro kallutab tasavägise geimi enda kasuks ning alustab finaali servimurdega. 30:15. Kontaveit lööb tugeva tagantkäega palli punktiks. Kontaveit alustab servimist. Tennisistid on väljakul ning tegemas finaaliks sooja. Mängijad peaksid õige pea väljakule saabuma. Kumb finalistidest võidab karjääri teise WTA tiitli?https://twitter.com/WTA/status/1292508480318963720 Tervist, tennisesõbrad! Palermo WTA turniiril kell 18 alanud naiste paarismäng Arantxa Rus/Tamara Zidanseki ja Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisani vahel on lõppenud esimeste 7:5, 7:5 võiduga, mis tähendab, et Kontaveiti ja Ferro matš saab kell 20.30 alata.

"Väga hea meel on finaalis olla ja Petra vastu revanš võtta. Mängisin enda arust väga head tennis," rääkis Kontaveit pressikonverentsil, kui oli maailma 15. reketi alistanud numbritega 6:2, 6:4.

"Taktika oli mängida enda mängu, agressiivselt suruda. Tundsin, et tuli päris hästi välja. Olin küllaltki stabiilne. Lõpus võibolla toimus väike kukkumine, keskendumine kadus, aga sain mängu tagasi ja tundsin end väljakul väga mugavalt. See, mis ma tahtsin sinna tegema minna, toimis hästi."

Kontaveit usub, et on sel nädalal tuuliste oludega paremini kohanud kui tema vastased. "Ühelt poolt puhus tagant, teiselt poolt natuke vastu. Olud olid sarnased esimese mänguga. Tunnen, et minu servi mõjutab tuul vähem. Mu vise pole nii kõrge ja suudan oma servi tuule järgi kohandada. Sain sellega hästi hakkama. Kuidas tema selle toime tuli, on mul raske kommenteerida," sõnas ta.

Karjääri esimese WTA turniiri võitis Kontaveit 2017. aastal Hollandis 's-Hertogenboschis, olles siis maailma 49. reket.

Tänane finaal algab Eesti aja järgi kõige varem kell 20.30, aga kui kell 18 algav naiste paarismängu finaal peaks pikale venima, siis pärast seda.