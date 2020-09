TIPPHETKED, FOTOD JA BLOGI | Kontaveit päästis Osaka vastu viis matšpalli, kuid jäi US Openi veerandfinaali ukse taha

ANETT KONTAVEIT - NAOMI OSAKA

3:6, 4:6.

Kuuendat matšpalli enam ei päästa. Kahjuks mäng läbi. Osaka pääseb veerandfinaali.

40:A Kontaveidi tagakäelöök võrgus, kuues matšpall.

40:40 Kontaveit lajatab eeskäelöögi mööda joont, Osaka lööb auti. Viies matšpall päästetud.

40:A Osaka saab juba viienda võimaluse...

40:40 Kontaveit päästab ka neljanda matšpalli hea serviga.

40:AD Osakalt ilus äralöök mööda joont. Matšpall number neli.

40:40 Kontaveidi tagakäelöök audis.

Ad:40 Osaka eeskäelöök pikaks.

40:40 Taas päästab Anett matšpalli hea serviga!

40:Ad Kontaveidi topeltviga kingib Osakale veel kolmandagi matšpalli.

40:40 Kontaveidi eeskäelöök läheb pikaks.

Ad:40 Osaka ei suuda Aneti servi tõrjuda. Geimpall.

40:40 Kontaveit päästab ka teise matšpalli, Osaka eeskäelöök võrgus.

30:40 Kontaveit päästab esimese matšpalli ilusa stopplöögiga.

15:40 Kontaveidi eeskäelöök pikaks, Osakal kaks matšpalli.

15:30 Ilus serv toob Anetile selle geimi esimese punkti.

0:30 Kontaveidil lähevad jalad veidi sõlme ja eeskäelöök maandub võrgus.

0:15 Osaka läheb Kontaveidi servil juhtima.

4-5 Osakalt üsna kindel servi hoidmine.

30:15 Kontaveidilt väga napp aut.

15:15 Osaka viigistab ja kuulda on isegi mingit aplausi. Kust see tuleb?

40:15 Kontaveit saab jälle Eurospordis oma kaitsemängu eest kiita, aga viimane pall on siiski võrgus.

0:15 Kontaveit pääseb Osaka servigeimis juhtima.

4-4 "Very, very good service hold" kiidab Eurospordi kommentaator Kontaveiti.

40:30 Kontaveidilt super kaitsemäng ja punkt tuleb kavala poolstopiga.

30:30 Pikk pallivahetus lõpeb Osaka lihtveaga.

15:30 Kontaveidi serviäss.

0:30 Kontaveidi tagakäelöök külje pealt auti.

0:15 Kontaveit jääb oma servigeimis kaotusseisu.

3-4 Osaka hoiab oma servi.

3-3 Serv hoitud! Kaks murdepalli päästnud Kontaveit püsib mängus.

Ad:40 Kontaveit võitleb endale geimpalli välja.

40:40 Osaka eeskäelöök pikalt külje pealt välja.

40:Ad Osaka tungib väljaku keskele ja pigistab Kontaveidilt vea välja. Teine murdepall.

40:40 Kontaveit päästab murdepalli.

40:Ad Kontaveidi eeskäelöök napilt audis. Võttis challenge'i.

40:40 Osakalt võimas eeskäelöök.

40:15 Osaka tagakäelöök maandub võrgus.

30:15 Osaka jääb Kontaveidi teise servi tõrjumisega hätta.

40:30 Kontaveidi eeskäelöök võrgus. See oli päeva pikim punkt - 10 lööki.

Kontaveit jääb oma servil 0:15 taha, kuid viigistab 15:15.

2-3 Osaka hoiab oma servi nulliga.

2-2 Võimas serv geimi lõpetuseks ja sett jälle viigis.

Ad:40 Kontaveidilt ilus stopplöök.

Osakal oli kasutada murdepall, aga lõi auti. 40:40.

40:30 Kontaveit võidab kaks punkti järjest ja tuleb raskest seisust välja.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

1-2 Osaka jätkab võimsalt servimist. Geim nulliga käes.

40:0 Osakal kolm geimpalli.

1-1 Kontaveit hoiab oma servi nulliga.

40:0

30:0 Kontaveidile.

15:0 Kontaveit läheb oma servigeimi juhtima.

0-1 Osaka lõpetab geimi tagakäe äralöögiga.

Osaka oma servil juba 40:0 ees.

Esimese seti statistika. Vasakul Osaka, paremal Kontaveidi numbrid.

Kontaveit kaotab esimese seti 3:6.

15:40 Kontaveidi eeskäe lihtviga annab Osakale kaks settpalli kasutada.

15:30 Kontaveidi lendpall jääb nõrgaks ja Osaka lööb selle eeskäega äralöögiks.

15:15 Kontaveit keerab agressiivust peale ja sunnib Osaka eksima.

0:15 Kontaveit jääb tagakäeveaga oma servil kaotusseisu.

3-5 Osaka lõpetab geimi võimsa serviga.

40:30 Aneti tõrjeviga.

30:30 Kontaveit annab lihtveaga punkti tagasi.

15:30 Osakalt tagakäe lihtviga.

15:15 Osaka viigistab.

0:15 Kontaveit läheb Osaka servigeimi juhtima.

3-4 Kontaveit hoiab oma servi.

40:30 Kontaveit võidab endale geimpalli.

30:30 Osakalt ilus äralöök, Kontaveit ei jõudnud reageerida.

Kontaveit läks 30:0 ette, kuid jäi siis võrgumängus Osakale alla - 30:15.

15:0 Kontaveit saab võimsa rabakuga punkti.

2-4 Kontaveidi tõrje maandub võrgus. Väga võimas servigeim jaapanlannalt.

40:15 Neljas serv jäi teise servi peale ja Kontaveit tõrjus selle tagakäega otse punktiks.

40:0 Kolmas võimas serv jutti Osakalt.

30:0 Teine äss järjest. Kontaveit võttis challenge'i, aga pall oli joone peal.

15:0 Osaka alustab oma servigeimi ässaga.

2-3 Kontaveit hoiab oma servi suhteliselt kindlalt ja hakkab vaikselt kindlust koguma. Servimurre veel vaja tagasi teha.

40:15 Kontaveidi enda tagakäelöök audis.

40:0 Osaka tõrjub Kontaveidi servi auti. Kolm geimpalli.

30:0 Kontaveit serve-volley kaks korda järjest.

40:15 Osaka väga valus eeskäekross, mida Kontaveit korralikult kätte ei saa.

1-3 Osaka hoiab oma servi. Kontaveit tõrjus teise pallingu külje pealt auti.

30:15 Kontaveidilt ilus tõrje otse punktiks.

30:0 Kontaveit lööb võrku.

15:0 Kontaveit tõrjub Osaka teise servi napilt auti.

1-2 Kontaveit hoiab oma servi kindlalt.

40:15 Ilus serv Kontaveidilt, Osaka seda tõrjuda ei suuda.

30:15 Osaka löök läheb pikaks.

15:15 Osaka viigistab.

15:0 Anett saab nüüd esimese servi sisse ja pigistab Osakalt vea välja.

0-2 Osaka hoiab oma servi.

40:30 Kontaveidi tagakäelöök audis. Geimpall Osakal.

30:30 Kontaveit võitleb südilt ja viigistab.

30:15 Osakalt võimas tagakäe äralöök nurka.

15:15 Osaka eeskäelöök võrgus.

15:0 Osaka alustab võimsa serviga ja sunnib Kontaveidi eksima.

0-1 Kohutav servigeim Kontaveidi poolt. Osaka alustab matši servimurdega.

15:40 Lõpuks teine serv sees, aga lihtveaga kingib Osakale kaks murdepalli.

15:30 Teine topeltviga järjest.

15:15 Kontaveidilt topeltviga.

15:0 esimene punkt kotis.

Kontaveit alustas servimist.

Selle mängu võitja kohtub veerandfinaalis ameeriklanna Shelby Rogersiga, kes lülitas konkurentsist kuuenda asetusega tšehhitari Petra Kvitova 7:6, 3:6, 7:6.

Kontaveit väljakul vahetult enne mängu: "Meie eelmine matš oli väga kõva võitlus, milles tema väljus võitjana. Tunnen, et mängin praegu hästi. Olen saanud palju mänge. Tunnen end hästi ja võtan seda hea väljakutsena. Pean näitama oma parimat tennist, et see võita." Osaka ütles, et peab olema parema suhtumisega kui Cincinnati turniiril eestlannaga kohtudes.

Shapovalov võitis Goffini 6:7, 6:3, 6:4, 6:3. Belglane päästis küll kaks matšpalli, aga pidi kaotust tunnistama. Shapovalov lõpetas matši ilusa võrgumänguga. (Foto: AP/Scanpix)

Ühtlasi kutsume üles lugejaid julgelt otseblogis kaasa lööma! Niisama lällamist ei propageeri, asjalikud kommentaarid laseme loomulikult läbi.

Hakkame vaikselt lõpetama? Shapovalov juhib neljandas setis 4:1.

Shapovalov on võitnud ka kolmanda seti 6:4. Kui samas vaimus jätkab, jääb kohe algav neljas sett selle mängu viimaseks.

Shapovalov võitis Goffini vastu teise seti 6:3. Setid 1-1.

Meeste mäng Denis Shapovalovi ja David Goffini vahel on kahjuks sellises faasis, et Goffin võitis esimese seti kiires lõppmängus ja Shapovalov juhib teist setti 4:2. Kontaveit-Osaka matši enne 4.45 ilmselt oodata pole, kardetavasti läheb veel kauem.