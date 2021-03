TIPPHETKED | Anett Kontaveit korraldas Katari turniiri avaringis Austraalia lahtiste finalisti vastu jõudemonstratsiooni

ANETT KONTAVEIT - JENNIFER BRADY

Esimesel võimalusel toome lugejateni ka Kontaveiti kommentaarid pressikonverentsilt!

"Seda ma ei oodanud," sõnas Kontaveit mängu järel antud intervjuus. "Jälgisin väga Brady teekonda Austraalia lahtistel. Mul on väga hea meel tema edu üle. Mulle meeldib teda mängimas näha. Olen aga väga uhke enda mängu üle ja ning selle üle, et jõudsin teise ringi."Brady on tuntud agressiivse mängijana. Kas plaanisid mängida jõu vastu jõuga? "Olen ka agressiivse mängustiiliga. Peamine asi on mitte passiivseks jääda.""Peame täname kõiki, kes meid aitavad ja kes suudavad neid turniire korraldada, et meil on üldse võimalus mängida. Tahan tänada inimesi kodus, kes mind alati toetavad ja on minu jaoks olemas," lisas ta lõpetuseks.

6:2! Läbi! Kontaveit alistab värske Australian Openi finalisti 6:1, 6:2.

40:30. Kontaveitil on kasutada matšpall.

30:30. Tugeva servi teinud Kontaveit viigistab seisu.

5:2. Kolmandal katsel suudab Kontaveit murde kätte saada. Eestlannat lahutab teisest ringist vaid üks geim.

40:0. Kontaveitil kasutada kolm murdepalli.

4:2. Kontaveit võidab tasavägise geimi.

3:2. Kontaveitil oli murdepall, aga Brady suutis selle päästa. Ameeriklanna vähendab kaotusseisu, kuid eestlanna on ikkagi murdega veel ees.

3:1. Kontaveit hoidis servigeimi, loovutades taas vastasele vaid ühe punkti.

2:1. Brady teeb otsustaval hetkel topeltvea, Kontaveit läheb setti murdega juhtima.

1:1. Kontaveit vastab samamoodi kindla serviga ning viigistab seisu.

0:1. Brady võitis avageimi kindlalt ja läks teist setti juhtima.

6:1. Kontaveit võidab avaseti kõigest 25 minutiga!

5:1. Brady suudab tasavägise geimi enda kasuks kallutada ning avab sellega geimiarve.

5:0! Kontaveiti jaoks tundub hetkel kõik sujuvat.

0:4! Kontaveit murrab vastase pallingu punktigi loovutamata. Sett on kestnud vaid 12 minutit.

Kontaveit hoiab oma servigeimi ja juhib juba 3:0.

Kontaveit murrab Brady pallingu ja pääseb 2:0 ette!

Kontaveit võitis avageimi kindlalt, loovutades vaid ühe punkti.

Kontaveit alustab servimist.

Kontaveit ja Brady teevad veel sooja.

Tennisistid on jõudnud väljakule.

Tervist, tennisesõbrad! Juba 15 minuti jooksul peaksid tennistid platsile tulema!