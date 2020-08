TIPPHETKED | Anett Kontaveit alustas New Yorgis võimsa võiduga!

Anett Kontaveidi kiire kommentaar võidule: „Läks paar punkti ja geimi aega, et mängu sisse saada. Seejärel tundsin end hästi, servisin hästi ja olin agressiivne. Mul olid Palermos paar head matši. Sain sealt enesekindlust. Ootan põnevusega eelseisvaid mänge ja turniire. Mul on hea meel USA-s tagasi olla ja mul on hea meel, et need turniiri toimuvad.“

Kui 12. asetusega Kontaveitil oli koht juba põhitabelis kindlustatud, siis 23-aastane venelanne pääses põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni. Ta võitis avaringis 7:6 (1), 4:6, 6:0 ukrainlannat Katerina Bondarenkot (WTA 349.), kuid kaotas siis ameeriklannale Christina McHale'le 3:6, 5:7. Õnneliku kaotajana sai Kasatkina siiski põhiturniirile.

Kontaveit ja Kasatkina on mänginud omavahel mitmel korral koos paarismängu. Üksikmängus on nad aga varasemalt vastamisi läinud vaid korra. 2017. aasta Wimbledoni tenniseturniiri avaringis oli eestlanna parem numbritega 6:3, 6:2.

Kontaveit läheb järgmises ringis vastamisi Danielle Rose Collinsi (WTA 53.) ja šveitslanna Jil Belen Teichmanni (WTA 54.) vahelise vastasseisu võitjaga.

6:1 - Kontaveit lõpetab võimsa löögiga ning jõuab New Yorgis teise ringi! 5:1 - Kontaveiti lahutab võidust üks geim. 4:1 - Kasatkinalt lõpetuseks lihtviga ja Kontaveit murrab venelanna servigeimi. 3:1 - Kontaveit on vahepeal raskustes, kuid suudab siiski oma servigeimi võita. 2:1 - Kasatkina võidab vahelduseks enda servigeimi. 2:0 - Kontaveit jätkab omas sõiduvees! 1:0 - Kontaveit mängib ülimalt agressiivselt ning murrab teise seti alustuseks Kasatkina servigeimi. 6:3 - Kontaveit võidab enda servigeimi ja sellega ka esimese seti! 5:3 - Vahepeal geim ka Kasatkinale. 5:2 - Kontaveit laob järjest ässasid ja võidab oma servigeimi. 4:2 - Ainult 22 minutit mängitud ning Kontaveit kogub aina enam hoogu. Järjekordne murre. 3:2 - Kontaveit on hoogu üles saamas. Serv sujub. 2:2 - Kontaveit murrab kiirelt ja viigistab seisu. 1:2 - Kontaveit võidab üsna kiirelt oma servigeimi. 0:2 - Kasatkina annab küll 40:0 edu käest, kuid suudab lõpuks siiski oma servigeimi hoida. 0:1 - Kasatkina kasutab teise murdepalli ära ja võidab avageimi. Kontaveit alustab servimist. Mängijad on saabunud väljakule. Ülekanne on alanud, mängijad saabuvad peagi väljakule.