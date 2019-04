TIPPHETKED | Anett Kontaveit alistas Stuttgarti tippturniiri avaringis Prantsusmaa esireketi

Kindlat servi näidanud Kontaveit lõi tund ja 20 minutit kestnud mängus kuus ässa, realiseeris kaheksast murdepallist kolm ning suutis vastase kõik kuus murdevõimalust pareerida. Esimeselt servilt võitis Kontaveit lausa 80% punktidest, matši üldpunktid jäid eestlanna kasuks 65:57.

"See oli võrdne mäng ja olen õnnelik, et pääsesin teise ringi. Servisin täna väga hästi ja usun, et see tõi mulle ka edu," sõnas Kontaveit matši järel peaväljakul antud intervjuus."Mängu alguses olin esimestes geimides pisut rabe, kuid suutsin siis mängu hästi sisse elada. Mulle meeldib siin mängida ja olen oma tänase esituse üle väga õnnelik." lisas eestlanna.

Kohtumist alustas kindlamalt Prantsusmaa esireket, kes sai Kontaveiti kolme esimese servigeimi jooksul kokku neli murdepalli, kuid ei suutnud neist ühtegi ära kasutada. Seitsmendas geimis murdis esimesena hoopis Kontaveit ja pääses 4:3 juhtima. 5:3 seisul oli eestlannal Garcia servil lausa neli settpalli, ent prantslanna näitas külma närvi ja suutis need kõik päästa. Oma pallingul oli aga Kontaveit kindel, võitis geimi kuivalt ja seega avaseti 6:4.

Teine sett kulges esimesele väga sarnaselt ning ka nüüd jõudis Kontaveit esimese murdeni seitsmendas geimis. Seejärel võitis eestlanna Garcia pallingu ka üheksandas geimis ja lõpetas matši 6:4, 6:3 võiduga.

Möödunud aastal jõudis Kontaveit Stuttgardis poolfinaali, kus pidi tunnistama hilisema võitja Karolina Pliškova paremust (WTA 4.).

Kontaveiti-Garcia paari võitja kohtub teises ringis Anastassia Pavljutšenkova ja Julia Görgese vahelise mängu võitjaga.