Tennisemeeskond läheb Gruusiasse nõrgendatud koosseisus

Enne 6.–7. märtsil Thbilisis toimuvat Davis Cupi II grupi üleminekumängu Gruusiaga pole Eesti tennisemeeskonna seis kiita. Kapten Ekke Tiidemann on sunnitud esitama nõrgendatud koosseisu, kust puuduvad Eesti meeste pikaaegne esireket Jürgen Zopp ja praegune neljas number Kenneth Raisma. Koondise eestvedaja peab olema Vladimir Ivanov, kaasa teevad veel Kristjan Tamm, Daniil Glinka, Mattias Siimar ja õpipoisina 15-aastane Oliver Ojakäär.

Zopp võttis vaimu turgutamiseks pausi terveks sügis- ja talvehooajaks ega tunne end veel tippvormis olevat. „Paus oligi vähemalt märtsikuuni planeeritud. Mul on see nii tenniseliidu presidendi kui ka võistkonna kapteniga läbi räägitud. Davis Cup tuleb liiga ruttu peale. Ma ei jõua veel selleks ajaks vormi,” sõnas Zopp. Pika pausi ajal pole ta loobumismõtteid mõlgutama hakanud.

„Loobuda kindlasti veel ei taha. Tahan vaadata, mis minus veel järel on. Seda pausi oli vaja. Lained jooksid juba ammu pea kohal kokku, mängutase oli kehv. Olin juba pikemat aega täiesti tühi ja edasi pressida polnud mõtet. Eks ole näha, kas puhkusest oli kasu. See selgub, kui võistlema hakkan.”

Raismal selg haige

Rootsis Good to Greati akadeemias harjutav Raisma jääb Gruusia reisist eemale seljaprobleemide tõttu, mis on teda kimbutanud septembrikuust saadik. „Selg läheb jõuliselt paremaks, aga nii kiiresti ma vormi ikka ei jõua. Eesmärk on võistlemist alustada 16. märtsil Dohas. Arvan, et pole mõtet mitme kuu pikkust tööd nädal aega liiga vara startimisega raisku lasta,” lausus Raisma.

„Loomulikult tahaks parima pundi välja panna, aga kui ei saa, siis tuleb minna nendega, kes meil on, ja võtta, mis võtta annab,” nentis Tiidemann. Ta ei mõista Zoppi tema otsuse pärast hukka. „Mõistan teda täielikult. Ta tunneb ennast ise kõige paremini. Kui ta arvas, et seda pausi oli vaja, siis nii oli.”