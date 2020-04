Tenniseliit pöördus kultuuriministeeriumi poole palvega avada eritingimustel sisehallid

Avaldame pöördumise.

Paljud uuringud on näidanud, et sportlikel tegevustel on positiivne mõju inimese tervisele nii füüsilises kui ka mentaalses mõttes. Kehaliselt aktiivsetel inimestel on väiksem risk haigestuda südamehaigustesse, väiksem rasvaprotsent, suurem vastupanu viirustele. Tennis on sotsiaalse distantseerumise seisukohast üks ohutumaid spordialasid. Miinimum standarditega tenniseväljaku suurus on koos jooksuruumiga 648 m2, mis teeb ka paarismängu (4 inimest) mängides mängija kohta 162 m2. Tennis on mittekontaktne spordiala, mängijaid eraldab võrk ja ka kõige madalamate tennisehallide lae kõrgus on 9 meetrit, mis tagab piisava ventilatsiooni.

Saame aru, et COVID-19 puhang Eestis ei ole veel möödas, kuid sportimise võimaluste laiendamine oleks mõistlik nii füüsilise kui ka vaimse tervise seisukohast eeldusel, et tagatud on viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed.

Teeme ettepaneku

1. Avada sise tennisekeskused alljärgnevatel tingimustel:

- Riietusruumide kasutamine on keelatud

- Väljakul ei viibi korraga rohkem kui 4 inimest (162 m2 inimese kohta)

- Väljakule sisenemine ja väljumine on lahendatud viisil, mis viiks inimeste kokkusaamise kitsastes

kohtades miinimumini

- Teenuste eest tasumine on lahendatud kontaktivabal viisil (online broneeringu ja kontaktivabu

kaardimakseid kasutades)

- Varustuse rent on keelatud

- Keskuse ja väljakute sissepääsu juures on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu, lisaks on

väljakutelt eelmaldatud kõik nö lahtised esemed (mängijate pingid, kohtuniku pukk jms)

- Broneeringute vahele on jäetud 5 minutiline puhveraeg, mis on piisav mängijate lahkumiseks ja uute mängijate alustamiseks üksteisega kokku puutumata. Peale oma mänguaja lõppu peavad mängijad koheselt lahkuma tennisekeskuse territooriumilt.

- Mängijad kasutavad oma isiklikku varustust, et viia minimaalseks kokkupuude üldkasutatavate

pindadega

2. Toetame mõtet alustada sise-ja välitingimustes ka organiseeritud tegevusega väikestes kuni 4 mängijaga gruppides, mis tagab ohutu distantsi mängijate vahel (juba eel pool mainitud 162m2 per mängija). Organiseeritud tegevuse juures on treener vastutav väljakul toimuva eest ja tagab:

- Juhendatava kontakt pallidega on minimaalne

- Iga treener ning mängija kasutab isiklikku varustust

- Treener vastutab üldkasutatavate pindade desinfitseerimise eest kahe mängukorra vahel

Leiame, et juhendaja poolt läbi viidud treeningud tagavad, et tegevus väljakul on organiseeritud ohutul viisil ja järgitakse kõiki Terviseameti soovitusi ja ettekirjutusi. Oleme valmis koostööks ministeeriumiga ja läbi rääkima võimalikke lisakriteeriume, et inimeste tenniseharrastus oleks korraldatud võimalikult turvaliselt.