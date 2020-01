Tenniseliit pole Kanepiga ühendust saanud, ent uks Fed Cupi koondisse on endiselt avatud

Nendeks mängijateks on Anett Kontaveit, Jelena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš. Eelmise aasta lõpus leivisid kuuldused, nagu sooviks olümpiale pääsemise nimel Fed Cupil osaleda ka Kaia Kanepi, kuid tänaseni pole Tamla ega tenniseliit temaga sel teemal erinevaid kanaleid pidi ühendust saanud. Viimases lootuses saadetakse Kanepile lähiajal ka selleteemaline e-mail.

"Mis puudutab Kaiat, siis me ootame ära kõik vastused ja kinnitused. Kaks päeva enne võistluste algust on võimalik veel koosseisus muudatusi teha," sõnas Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Kanepi tegi viimati Fed Cupil kaasa 2015. aastal.

Eelmise aasta 29. novembri Eesti Päevalehes kinnitas Kanepi füsioterapeut Indrek Tustit, et Fed Cup ja olümpia kuuluvad tema plaanidesse. "Tahe nendel võistlustel mängida on tal alati olnud. See pole tulnud üleöö. Varem on tal Fed Cupil tenniseliiduga tekkinud lahkhelide või tervise tõttu osalemata jäänud," ütles Tustit.

Lahkhelide all pidas Tustit silmas 2018. aastal meediaski põhjalikult kajastatud raha küsimise saagat. Tenniseliidu sõnul küsinud Kanepi Fed Cupil mängimise eest 100 000 eurot, mida alaliit polnud nõus maksma. Sama aasta mais ütles Kanepi Eesti Päevalehele, et juhtum lõi kiilu ka tema ja ajakirjanduse vahele. "See on täielik vale, mida kirjutati. Olen ajakirjanduse peale väga pahane," ütles ta French Openil Jaan Martinsonile. "Ma ei küsinud seda summat. Olen meedias väga pettunud."