Tenniseliidu peasekretär New Yorgist: Anett on läinud stabiilsemaks ja rahulikumaks

"Algus oli Aneti poolt natuke närviline. Tema positiivne energia paistis juba mängu alguses välja, aga võibolla oli natuke liiga energiat täis, et mäng rahulikult enda poole kallutada. Teises setis suutis ta rohkem punkte läbi mängida ja sundis ka vastase eksima, hoides kogu aeg pinget peal. Lõpus suutis juba mängu maha rahustada," rääkis Hint tänasest mängust.

Kuigi Kontaveit võitis US Openi avamängu hispaanlanna Sara Sorribes Tormo üle kindlalt 6:1, 6:1, ei maksa sellest Hindi sõnul kindlasti otsida märke mingist tagasilöögist. "Kindlasti ei maksa seda mängu võrrelda üleeilse esitusega, need erinevad üksteisest öö ja päev, vastased olid väga erinevad. Kui tema eelmisi perioode vaadata, siis mulle on ta siin jätnud väga positiivse mulje. Ta on selgelt edasi liikunud, seda eelkõige mängust arusaamise mõttes. Ta mängib rohkem punkte läbi, tahab seda palli panna teravalt väljakule, üritab ise mitte eksida ja otsib rohkem võimalusi. Tänane näitas, et ta on varasemaga võrreldes stabiilsem, rahulikum ja suudab mängu üles ehitada oma tugevuste peale," arvas Hint.

Hint Kontaveidi mängu ümbritsenud atmosfäärist: "Täna oli, julgeks öelda, üle 30 inimese. Olid mõned kohalikud eestlased ja 20-liikmeline punt Eestist."

Kas Eesti fännid julgevad juba kõva häälega unistada Kanepi ja Kontaveidi omavahelisest veerandfinaalist? Hint: "Häälega ei unista keegi. Küllap paljud mõtlevad selle peale. Reaalne seis on selline, et Anetil on sinna veel kaks ringi minna ja Kaial kolm tee. Sinna on veel väga pikk tee."