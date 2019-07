Tenniseliidu peasekretär: Kontaveidi ja Kanepi Eesti meistrivõistlustel kaasa löömine pole reaalne

Delfi küsis Eesti tenniseliidu peasekretärilt Allar Hindilt, kas Maarjamaa meistrit võib meie kahe tipu puudumisel turniirilt nimetada tinglikult Eesti kolmandaks reketiks.

"Ei, ma arvan, et ta on Eesti meister. Kui Kaia ja Anett osaleksid, eks siis oleks näha, kes tuleb Eesti meistriks, aga täna mängivad siin need mängijad, kelle turniirikalender seda lubab," vastas Hint.

"Olgem ausad, panna WTA top 100 mängijaid kohalikul meistrivõistlustel kaasa mängima on kole keeruline. Loomulikult me sooviks, et nad osaleksid ja mängiksid kodus teatud turniire kaasa, kuid kui tervet aastat näiteks Aneti silme läbi vaadata, siis praegu on tema puhkuse- ja treeningnädal. Panna ta peale Wimbledoni või pärast seda, kui ta on sealt välja kukkunud, mängima Eesti meistrivõistlusi ei ole lihtsalt reaalne."

Hint lisas, et tenniseliit isegi ei küsinud Kontaveidi ja Kanepi käest, kas nad tänavu Eesti meistrivõistlustel osaleda tahavad. "Ei, sel aastal ei proovinud ja ma arvan, et neid otsuseid tuleb teha sõltuvalt nende edetabelikohast. Ma sooviks pigem, et nad mängiksid selle rohelise muru peal seal Wimbledonis kui siin."

Eesti üksikmängu meistrid saavad tänavu auhinnarahaks 1000 eurot. Lisaks on alaliidu suurtoetaja Tallink võitjale välja pannud 5000-eurose toetuse võistlusreisideks.

Kanepi on Eesti üksikmängu meistriks tulnud aastatel 1999, 2000 ja 2007, Kontaveidi samad tiitlid pärinevad aasatest 2009, 2010 ja 2014. 2009. aastal meistritiitlit võites oli Kontaveit 13-aastane.