Tenniseliidu juht peasponsor Merko toetuse kadumisest: sellises mahus uue toetaja leidmine on peaaegu võimatu

Ehitusettevõte Merko suuromanik Toomas Annus teatas täna, et Toomas Annus, Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistlusspordi toetamise, sest ETV saates «Pealtnägija» seostati Annust Eesti suusatamise dopinguskandaaliga.

Annus ja tema ettevõtted toetasid siiani teiste seas ka Eesti Tennise Liitu ja tennisiste, Merko Cupi ja Merko Estonian Openi korraldajad.

"Kurb päev spordi ja tennise jaoks," ütles Hint Delfile ja Eesti Päevalehele. "Sport elab ju suuresti sponsorite toetuste peal. Tennis ja alaliit on igatahes Toomas Annusele väga tänulikud toetamise eest. Me mõistame selle otsuse põhjust."

Hindi sõnul oli Merko üks nende peasponsoreid ja tagasilöök on suur. "Nad olid üks peasponsoritest. Loomulikult on raske neile asendajat leida. Sellises mahus isegi väga raske, peaaegu võimatu... Kuna see raha jagunes erinevate tennisistide, võistluste ja projektide vahel, siis tuleb vaadata, kus püksirihma pingutada ja kuhu saab asendaja leida. See uudis on veel väga värske. Meie elu mõjutab see kindlasti väga," lisas Hint.