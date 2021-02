Tasavägise lahingu kaotanud Kaia Kanepi: tundus, et Vekic sai oma mängu rohkem peale suruda

Kanepi lausus virtuaalsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele: "Raske mäng. Nägin statistikast, et võitsime võrdselt punkte. Raske on nii kaotada. Arvan, et ta mängis väga hästi. Oli tasavägine matš. Aga üks pidi võitma ja teine kaotama. Vahel mängisin mina hästi, siis tema. Ma ei saanudki mängu jooksul aru, kas tema mängis nii hästi või ei tundnud mina end vahepeal mugavalt, või oli see sellest, et mängisin kehvasti. Tundub, et oli siiski tasavägine."

Mis siis ikkagi otsustavaks võis saada? "Mulle tundus, et tema sai natuke rohkem oma mängu mängida kui mina. Ta sai servist palju initsiatiivi ja keskelt eeskäega domineerida."

Millest võisid tingitud olla rohked lihtvead eriti teises setis (24)? "Kui ma oskaks öelda, siis ma poleks neid lihtvigu teinud. Need polnud suured audid, aga väiksed vead siiski. Ei oska öelda praegu."

Sa oled viimastel nädalatel palju mänginud. Kas väsimus tuli ka sisse? "Jah, esimeses mängus olin värskem kui täna. Eks see käib nende mängudega kaasas."

Jääd sa kokkuvõttes oma turniiriga rahule? "Niikaua, kuni ei võida, siis saab alati paremini. Aga ma mängisin hästi, sellega olen rahul."

Kas kolmandas setis oleks publik abiks olnud? "Arvan, et mitte. Areen ei oleks nende tingimustega nagunii täis olnud. Eelmistel päevadel, kui publikut oli, polnud mul samuti väga palju peatvaatajaid. Ei usu, et see midagi muutnud oleks."

Mida edasi teed ja kuidas vaatad praegu ette Tokyo olümpiale, kuhu sa oma edetabelikohaga peaksid pääsema? "Tokyoni on nii palju aega. Ei tea, kas toimub või ei toimu. Tundub, et pikaajalisi plaane praegu eriti teha ei saa. Olen end Dohasse ja Dubaisse üles andnud, aga need tulevad liiga järjest. Ma ei teadnud enne Australian Openit, kuhu ma põhitabelisse pääsen. Ilmselt mängin järgmisena Miamis."

Miami Open (WTA 1000 kategooria) turniir peetakse 23. märtsist 3. aprillini. Doha ja Dubai turniirid, kust Kanepi end ilmselt maha võtab stardivad vastavalt 1. ja 7. märtsil.